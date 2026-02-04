Logo
Large banner

Najk pod istragom zbog diskriminacije bjelaca

Izvor:

Tanjug

04.02.2026

20:44

Komentari:

0
Најк под истрагом због дискриминације бјелаца

Američka agencija koja sprovodi zakone kojima se zabranjuje diskriminacija na radnom mjestu, saopštila je danas u sudskom podnesku da istražuje kompaniju sportske opreme Najk, zbog navodne diskriminacije bijelaca kroz svoje politike raznolikosti.

Komisija za jednake mogućnosti zapošljavanja saopštila je u sudskom podnesku da je Najk odbio da se povinuje opsežnom sudskom pozivu, kojim se traže informacije kao što su podaci o rasnom i etničkom sastavu radne snage kompanije, i spisak zaposlenih koji su izabrani za programe mentorstva i razvoja, prenosi Rojters.

Komisija je saopštila da istražuje navode da li je kompanija Najk prekršila zakon tako što je namjerno diskriminisala bijele zaposlene i kandidate za posao, uključujući i to da su bijeli zaposleni češće bili otpuštani.

Podijeli:

Tagovi:

Najk

Diskriminacija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Доналд Трамп предсједник САД-а

Svijet

Izrečena kazna Rajanu Rutu, koji je pokušao da ubije Trampa

8 h

0
"Рат до посљедњег Украјинца": ЕУ одобрила зајам од 90 милијарди евра за Кијев?

Svijet

"Rat do posljednjeg Ukrajinca": EU odobrila zajam od 90 milijardi evra za Kijev?

9 h

0
Познати глумац убијен на ратишту: Страдао као добровољац?

Svijet

Poznati glumac ubijen na ratištu: Stradao kao dobrovoljac?

9 h

0
Električna cigareta, vejp, pušač

Svijet

Vejpovi i elektronske cigarete izazivaju ozbiljne zdravstvene rizike

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Makronov savjetnik u Moskvi: Dogovor oko sastanka?

22

59

Makron o promeni u odnosima između Evrope i Rusije: "To mora da bude pripremljeno.."

22

45

Djevojka biznismena koji je nađen mrtav u potoku ključni svjedok slučaja: Oglasio se i otac

22

39

Košarkašice Leotara osvojile Kup Republike Srpske

22

37

Kabinet predsjednika Crne Gore: Premijer da smijeni odgovorne ili da preuzme odgovornost

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner