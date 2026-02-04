Najk pod istragom zbog diskriminacije bjelaca

Američka agencija koja sprovodi zakone kojima se zabranjuje diskriminacija na radnom mjestu, saopštila je danas u sudskom podnesku da istražuje kompaniju sportske opreme Najk, zbog navodne diskriminacije bijelaca kroz svoje politike raznolikosti.

Komisija za jednake mogućnosti zapošljavanja saopštila je u sudskom podnesku da je Najk odbio da se povinuje opsežnom sudskom pozivu, kojim se traže informacije kao što su podaci o rasnom i etničkom sastavu radne snage kompanije, i spisak zaposlenih koji su izabrani za programe mentorstva i razvoja, prenosi Rojters.

Komisija je saopštila da istražuje navode da li je kompanija Najk prekršila zakon tako što je namjerno diskriminisala bijele zaposlene i kandidate za posao, uključujući i to da su bijeli zaposleni češće bili otpuštani.