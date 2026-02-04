Izrečena kazna Rajanu Rutu, koji je pokušao da ubije Trampa

Okružni sud u SAD izrekao je kaznu doživotne robije Rajanu Rutu, zbog pokušaja atentata na Donalda Trampa, tada kandidata za predsjednika Sjedinjenih Država.

Pokušaj atentata se dogodio u kampanji za predsjedničke izbore 2024. godine, prenela je Asošijejted pres.

Savezni tužioci su pozvali sudiju koga je imenovao Tramp da Rutu izrekne doživotnu kaznu zatvora kako bi "poslao poruku da će pokušaj atentata na predsjedničkog kandidata rezultirati najstrožom kaznom".

Tvrdeći da njegovi zločini "nesumnjivo zaslužuju doživotnu kaznu", naveli su u dopisu prije izricanja presude da je Rut mjesecima planirao pokušaj atentata, pokazao spremnost da ubije svakoga ko mu se nađe na putu i ​​da nije izrazio kajanje.

Odbrana Ruta zatražila je izricanje kazne od 27 godina zatvora

Rut /59/ je u septembru prošle godine proglašen krivim po pet tačaka optužnice, uključujući pokušaj ubistva.

Incident se desio manje od dva mjeseca prije predsjedničkih izbora u SAD 2024. godine, na kojima se Tramp vratio u Bijelu kuću u drugom predsjedničkom mandatu.

Agenti Tajne službe su uočili Ruta u žbunju, udaljenog nekoliko stotina metara od mjesta gd‌je je Tramp igrao golf u Vest Palm Biču 15. septembra 2024. godine.

Rut je pobjegao sa lica mjesta i ostavio jurišnu pušku, kojom je planirao da izvrši napad.