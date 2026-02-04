Razgovarali Si i Tramp: Zakazane posjete, spominje se i Putin

Izvor:
Agencije
04.02.2026
16:42
Komentari:0
Kineski predsjednik Si Đinping razgovarao je telefonom sa američkim liderom Donaldom Trampom, javila je kineska državna televizija.
Razgovor je uslijedio samo nekoliko časova nakon što je Si održao video-konferenciju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Bijela kuća za sada nije odgovorila na Rojtersov zahtjev za komentar, a kineski državni mediji nisu objavili dodatne detalje o pozivu.
Kremlj je u međuvremenu saopštio da je unaprijed obaviješten o Sijevom pozivu ruskom predsjedniku.
Kasnije je objavljeno da je Putin prihvatio Sijev poziv da posjeti Kinu u prvoj polovini godine, dok je Trampova posjeta Pekingu zakazana za april.
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
19
48
19
39
19
30
19
20
19
18
Trenutno na programu