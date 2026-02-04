Logo
Razgovarali Si i Tramp: Zakazane posjete, spominje se i Putin

Izvor:

Agencije

04.02.2026

16:42

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Kineski predsjednik Si Đinping razgovarao je telefonom sa američkim liderom Donaldom Trampom, javila je kineska državna televizija.

Razgovor je uslijedio samo nekoliko časova nakon što je Si održao video-konferenciju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Bijela kuća za sada nije odgovorila na Rojtersov zahtjev za komentar, a kineski državni mediji nisu objavili dodatne detalje o pozivu.

Kremlj je u međuvremenu saopštio da je unaprijed obaviješten o Sijevom pozivu ruskom predsjedniku.

Kasnije je objavljeno da je Putin prihvatio Sijev poziv da posjeti Kinu u prvoj polovini godine, dok je Trampova posjeta Pekingu zakazana za april.

