Razgovarali Si i Tramp: Zakazane posjete, spominje se i Putin

Kineski predsjednik Si Đinping razgovarao je telefonom sa američkim liderom Donaldom Trampom, javila je kineska državna televizija.

Razgovor je uslijedio samo nekoliko časova nakon što je Si održao video-konferenciju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Bijela kuća za sada nije odgovorila na Rojtersov zahtjev za komentar, a kineski državni mediji nisu objavili dodatne detalje o pozivu.

Kremlj je u međuvremenu saopštio da je unaprijed obaviješten o Sijevom pozivu ruskom predsjedniku.

Kasnije je objavljeno da je Putin prihvatio Sijev poziv da posjeti Kinu u prvoj polovini godine, dok je Trampova posjeta Pekingu zakazana za april.