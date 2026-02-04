Kondukter u Njemačkoj preminuo nakon što ga je napao putnik

Kondukter je preminuo nakon što je napadnut tokom rutinske kontrole karata u vozu u blizini grada Kajzerslauterna, na jugozapadu Njemačke. Žrtva, identifikovana kao 36-godišnji Serkan C., napadnuta je u ponedjeljak naveče, a povredama je podlegla dan kasnije. Navodni napadač, 26-godišnji putnik bez karte, uhapšen je na mjestu događaja i pod istragom je zbog sumnje na ubistvo, piše Dojče vele (DW).

Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrindt izjavio je da je „šokiran, potresen i duboko ožalošćen“ ovim incidentom. Dodao je da očekuje da će napadač „za svoje brutalno djelo biti kažnjen punom snagom zakona“.

„Na sve veće nasilje protiv zaposlenih u javnim službama i drugih pružalaca usluga, poput željezničkih radnika, mora se odlučno odgovoriti“, poručio je Dobrindt.

Sve više napada na željezničko osoblje

Fizički i verbalni napadi na njemačke konduktere posljednjih godina su u porastu. Prema službenim podacima nacionalnog željezničkog operatera Dojče Ban (DB), u prosjeku je svakog dana fizički napadnuto pet članova osoblja, dok se još četvoro suočava sa prijetnjama.

Istraživanje njemačkog sindikata željezničara i prevoznika (EVG) iz 2024. godine pokazalo je da je osam od deset zaposlenih bilo žrtva verbalnog ili fizičkog zlostavljanja, a 36 odsto njih izjavilo je da se ne osjeća sigurno na svom radnom mjestu. Mnogi su prijavili da su bili pljuvani (43 odsto), gađani predmetima (41 odsto) ili gurani (35 odsto).

Sindikat željezničara poziva na veću bezbjednost

„Potreseni smo i zapanjeni, ali prije svega smo bijesni“, rekao je predsjednik EVG-a Martin Burkert. „Ne možemo prihvatiti da kondukteri strahuju za život kada kreću u smjenu.“

EVG je pozvao na veća ulaganja kako bi kondukteri mogli raditi u timovima od po dvoje ili, po potrebi, imati pratnju obezbjeđenja. Dojče Ban od 2024. godine nudi osoblju mogućnost nošenja kamera na tijelu, a vozovi su opremljeni video-nadzorom.

„Godinama se štedjelo na račun sigurnosti željezničkog osoblja i putnika“, istakao je Burkert. „U mnogim regionalnim vozovima radi samo jedan kondukter, a obezbjeđenja gotovo da i nema. Koliko se još izliva nasilja mora dogoditi prije nego što se nešto konačno promijeni?“

Nova izvršna direktorica Dojče Bana, Evelin Pala, koja je na tu dužnost stupila u oktobru prošle godine, osudila je napad i izjavila da je njen kolega „samo radio svoj posao“ kada je „brutalno napadnut“.

Zahvalila je pripadniku njemačke vojske koji je, kako se navodi, pružio prvu pomoć na mjestu događaja i poručila da su njene misli sa porodicom žrtve, ali je i upozorila:

„Prag nasilja u našem društvu sve je niži. Ovakvi zločini trebalo bi da nas sve probude.“