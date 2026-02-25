Kćerka Ace Amadeusa brani majku: Šišao nas je i tukao, a majku je tjerao da se drogira

Nakon skandaloznih optužbi koje je Aleksandar Stanimirović, član Amadeus benda, iznio na račun svoje bivše supruge Snežane, a u kojima, između ostalog, tvrdi da ga je ona prevarila sa svojim učenikom iz škole, kao i da na internetu postoji njihov eksplicitni video-snimak, strasti se ne smiruju.

Naša ekipa je tokom jučerašnjeg dana uspjela da stupi u kontakt sa Snežanom, koja je kratko prokomentarisala muzičareve tvrdnje o njihovom turbulentnom odnosu i optužbama da ga je tokom braka varala i da je konzumirala nedozvoljene supstance.

Nemaju kontakt

- Vidjela sam šta je izjavio i ja ne želim da se pojavljujem u medijima. Preporučila bih da u policiji provjerite sve prijave o nasilju u porodici i ko se drogira. Ja se ne bih oglašavala, ali moja kćerka, koja je punoljetna, rado će vam sve ispričati - poručila nam je Svetlana.

Ubrzo nam se javila i Vaska Stanimirović, koja je iznijela još skandaloznije tvrdnje na račun svog oca.

- Nije normalno da jedan otac, kakav god da je on, javno izgovori ovakve stvari. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog svog djeteta i bivše žene. To je njegova sramota. Nije normalno da ovako javno blati i sebe i nas. Mi mu ništa nismo krive. On je mene pretukao prije nekoliko mjeseci. Sad živim s mamom u Nišu. Tukao me je i ošišao zbog jedne totalne gluposti i nesporazuma s mojim društvom. Baš je bio agresivan. Saznala sam da se on drogira. Na snimku koji je izašao u javnost moja majka je pretučena i na silu natjerana da povuče liniju (kokain, prim. aut.) On to sve objavljuje iz nekog svog besa i hira. Nadam se da će sve ovo da se stiša, jer je ovo najprije njegova sramota kao javne ličnosti - rekla nam je na početku Vaska, pa nastavlja:

- Nisam ni u kakvim odnosima sa ocem. Nemamo kontakt. Samo sam ga sad zvala, prije možda pola sata, da mu kažem da nije u redu ovo što priča. On kaže da on mene voli i da sam ja njegovo dijete. Ja ne padam na te riječi, samo na djela. Nikad u životu nije bio tu za mene. Ne pamtim ga ni iz detinjstva. Stalno je radio i bio s nekim devojkama. Nije se tad sjetio da ima kćerku. On je sve ovo objavio javno jer je u svojoj glavi umislio da smo mi njega izdale, jer smo mi otišle od njega. Kad me je istukao, ja sam pozvala svog deku da dođe po nas. Bile smo jako uplašene. Psihički je zlostavljao mamu. Sad nam se sveti jer smo pobjegle od njega. Saznala sam da tata uzima kokain. Da tu nije umiješana droga, zašto bi on sve ovo radio - upitala se Amadeusova ćerka.

Muzičareva nasljednica prokomentarisala je i očeve tvrdnje da na internetu postoji video-snimak seksa njene majke sa učenikom.

- To nije istina. Moja majka ga nikad u životu nije prevarila, a zajedno su bili od 14. godine. Nikad nije imala drugog muškarca osim njega, a on je nju tokom braka stalno varao. Imao je jednu vezu od šest godina, a drugu od dvije godine. Kad sam bila mala, ja sam se jedne noći probudila i vidjela ga u krevetu pored druge žene. Taj učenik o kome on govori je mamin bivši učenik. Oni su se dopisivali samo profesionalno, nikakva intima. Ona djecu iz škole, s kojom radi, gleda kao svoju. On je sve to isprojektovao u svojoj glavi. Nisam vidjela taj porno-klip. Na tom snimku je moja mama s njim u krevetu, a ne sa učenikom. To mi je mama rekla. Tata ih je tajno snimio u stanu tokom odnosa. Pretukao je i mamu, natjerao ju je i prisilio fizički da povuče liniju. Mama je jako potresena, plače i pod stresom je čitav dan. Tata kaže da je na tom snimku neko drugi, a ne on. Mama se seća kad je taj njihov snimak nastao - priča Vaska i nastavlja:

Prešlo granicu

- Kad bih sad srela tatu na ulici, uplašila bih se. On nas uhodi, normalno da mi nije svejedno. Sve je to zbog droge. Skoro mi je napisao poruku s nepoznatog broja da će mi ubiti majku. Što se tiče prijava policiji, mi smo ga prijavile za upad u stan. Tad nam je ukrao sve stvari iz stana. To je bilo kad su se oni već bili razveli. Prijavile smo ga i za pretnje, bušio je gume nama i mojim sestrama. Platio je svog drugara koga je snimila kamera. Ponovo ćemo ga prijaviti jer je ovo prešlo svaku granicu. Mi mu želimo sve najbolje, a on nas ne ostavlja na miru - zaključila je Amadeusova kćerka na ivici suza za Kurir.

Podsjetimo, Aca je ranije istakao da mu ženina prevara nije najteži udarac, već situacija u vezi s njihovim djetetom. Tvrdi da mu bivša supruga otežava da viđa kćerku i da je, prema njegovim riječima, postavila uslov koji smatra neprihvatljivim.