Ne može da se oporavi od gubitka drugarice: Dragana Bekvalac podijelila potresnu objavu "Svako svoje nebo..."

Bivša teniserka Tatjana Ječmenica poginula je u saobraćajnoj nesreću 13. februara, a njena prijateljica Dragana Bekvalac je neutješna i ne prihvata njen odlazak.

Dragana se s vremena na vrijeme oglašava na mrežama, iskazuje svoje emocije a sada je podijelila jednu emotivnu sliku sa preminulom drugaricom.

Jedanaest dana od smrti Ječmenice, Bekvalčeva je podijelila citat:

- Svako svoje nebo na nebu ima - pisalo je u objavi.

Tatjana Ječmenica nastradala je u saobraćajnoj nesreći kod Beograda.

Podsjetimo, Dragana se od prijateljice oprostila emotivnim riječima.

- Tašo moja dobra, brižna, posvećena i neponovljiva...Prijatelju moj pravi i vjerni, zašto si mi otišla tako rano i bez pozdrava. Druže moj voljeni kako ću bez tebe? Sve si mogla, za svakoga da učiniš, daš, pomogneš, završiš... Ništa ti nije bilo teško, samo da drugi budu zadovoljni i srećni... Legendo jedna, čekaj me, ja ću sigurno doći. Odmaraj prijatelju moj, znam da znaš sve šta mislim i šta osjećam i šta bih ti sve rekla.Voljeću te dok dišem. Tvoja D - napisala je Dragana uz sliku sa drugaricom.

Podsjetimo, u saobraćajnoj nesreći učestvovalo je vozilo bivše srpske teniserke i šleper. Za domaće medije, oglasio se D.K, vlasnik firme "Autoskok", čiji je vozač upravljao šleperom koji je učestvovao u sudaru.

- On je iskusan, savjestan i svi smo šokirani nakon ove jezive nesreće. Rekao mi je samo da su sekunde bile u pitanju i da je vidio da njihov auto ide direktno na njega. Išli su iz kontra smjera, pogriješili su skretanje. Svakako istraga je u toku i vještačenje će pokazati šta je bio uzrok nesreće - rekao je D.K. za domaće medije i dodao:

- Vozač kamiona je srednjih godina, iskusan vozač, radi kod mene već 7 godina. Bio je vidno potresen i u stanju šoka. To je divan čovjek, zreo, savjestan, iskusan vozač... Potresen je i jako se loše osjeća. Nije povređen, pa je po zakonu, kako istraga nalaže, odmah priveden na saslušanje i podvrgnut testovima na drogu i alkohol, sa te strane koliko znam, sve je u redu, potpuno smo čisti - naveo je vlasnik firme.

(telegraf)