Spektakl u najavi: Objavljen prvi trejler za "Dune: Part Three"

17.03.2026

19:05

Спектакл у најави: Објављен први трејлер за "Dune: Part Three"
Foto: youtube / Warner Bros.

"Dune: Part Three" dobio je prvi trejler, a time je i zvanično počela promocija završnog dijela epske trilogije reditelja Denis Vilnev.

Previranja u galaksiji

Prvi trejler za treći nastavak donosi nove scene rata i političkih previranja u galaksiji izvan Arakisa, ali i nagovještaj potencijalne budućnosti Pola Atreidesa i Čani, koju tumači Zendeja. U jednom trenutku Čani postavlja pitanje: „Ako budemo imali djevojčicu, kako ćemo je nazvati?“, što sugeriše da su njih dvoje obnovili odnos nakon događaja iz drugog dijela.

Taj završetak značajno odstupa od originalnog romana "Dune" autora Frenka Herberta, što ukazuje da će Vilnev napraviti velike izmjene u adaptaciji nastavka "Dune Messiah", koji je dugo smatran teškim za filmsku obradu zbog svoje kompleksnosti.

Trejler takođe otkriva širenje Polove imperijalne pobune, uz spektakularne scene svemirskih bitaka i sukoba na tlu. Uvodi se i novi antagonista – Skejtal, koga tumači Robert Patinson.

„Rat se sam od sebe hrani“, govori Pol u naraciji, obraćajući se majci koju igra Rebeka Ferguson. „Što se više borim… to se više i naši neprijatelji bore. Pokušavam da zaštitim porodicu. Kako je otac uspijevao?“ Na to mu ona odgovara: „Tvoj otac nikada nije započeo rat.“

Kompanija Warner Bros. objavila je i fotografije devet likova, najavljujući „epski završetak“ trilogije, kao i nova glumačka pojačanja. Među njima su i Džejson Momoa, koji se vraća kao reinkarnirani Dankan Ajdaho, te Isaak de Bankole u ulozi fremenskog vođe Faroka.

Pol Atreides u ovom nastavku izgleda znatno mračnije – sa ožiljcima oko očiju i prijetećim pogledom. Florens Pju kao princeza Irulan i Anja Tejlor-Džoj kao njegova odrasla sestra Alija pojavljuju se u izuzetno surovom vizuelnom tonu, prekrivene blatom i krvlju.

U video-poruci prikazanoj pred ekskluzivnu projekciju u Los Anđelesu, Šalame je istakao da je snimanje trajalo više od 150 dana tokom osam godina, hvaleći reditelja kao „majstora kinematografije“. „Ovo je pravi čin filmske umjetnosti“, poručio je.

Radnja novog filma smještena je 17 godina nakon događaja iz drugog nastavka i prati Pola koji se suočava sa posljedicama ogromne moći. Iako se priča bavi pokušajima njegovog svrgavanja, reditelj ističe da je „srce filma i dalje odnos Pola i Čani“.

Prvi film iz serijala, objavljen 2021. godine, zaradio je više od 400 miliona dolara širom svijeta i osvojio šest Oskara, dok je Dune: Part Two postao jedan od najuspješnijih filmova 2024. godine sa više od 700 miliona dolara prihoda.

Snimanje trećeg dijela odvijalo se prošlog ljeta u Budimpešti i pustinjama Arabijskog poluostrva, dijelom u IMAX formatu, a premijera filma zakazana je za 18. decembar ove godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

