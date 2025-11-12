Logo
Izašao prvi trejler za film "Povratak Žikine dinastije"

Izvor:

Tanjug

12.11.2025

15:41

Komentari:

1
Изашао први трејлер за филм "Повратак Жикине династије"

Film "Povratak Žikine dinastije“, čija je beogradska premijera 2. decembra, donosi novo poglavlje u životima junaka serijala iz osamdesetih, saopštili su producenti, povodom današnjeg pojavljivanja prvog trejlera.

Radnja filma reditelja Milana Konjevića i scenaristkinje Milene Marković prati Mišu Pavlovića, u tumačenju Nikole Koja, koji se poslije dužeg vremena ponovo susreće sa sinovima koji žive u Moskvi, navedeno je u saopštenju.

''Kada se na sceni pojave mladi Žika i Milan, nosioci imena svojih čuvenih pradjedova, publiku očekuje nova generacija ‘Žikine dinastije’, sa istom toplinom, duhovitošću i porodičnim duhom koji su obilježili originalnu sagu i osvojili srca gledalaca'', navode.

Nakon prvog filma “Lude godine” (1977) reditelj Zoran Čalić (1931-2014) je snimio još devet filmova istoimenog serijala komedija, koji je u međuvremenu postao poznat kao “Žikina dinastija”.

Glavne uloge su imali Dragomir Bojanić Gidra (1933-1993) i Marko Todorović (1929-2000), a posljednji film iz serijala je bio “Žikina ženidba” (1992).

Жикина династија

Kultura

Završeno snimanje nove Žikine dinastije

Osim Koje, iz prvobitnog serijala ponovo igraju Vesna Čipčić, Vladimir Petrović i Gala Videnović, a u “Povratku Žikine dinastije” su sada i Danijela Dimitrovska, Nikola Brun, Gavrilo Ivanković, Srđan Timarov, Mladen Sovilj i Jovo Maksić.

Tu su i Slobodan Boda Ninković, Ljiljana Stjepanović, Milena Predić, Tamara Radovanović, Katarina Veljović, Mina Nenadović i mnogi drugi.

Producenti filma Milan Todorović, Ognjen Rakčević, Goran Peković i Jovan Marković, u produkciji Toking vulf prodakšn (Talking Wolf Productions), Olimp produkcije i FITa. Film je snimljen uz podršku Filmskog centra Srbije i platforme Apolon.

Žikina dinastija

trejler

