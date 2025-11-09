Logo
Rad profesora Danila Kovača nagrađen u Srbiji

09.11.2025

11:08

Foto: Dejan Milovanović

Dr Danilo Kovač je uvršten među dvanaest najistaknutijih srpskih nastavnika prema odluci stručnog žirija Srpske nastavničke nagrade Prosvetitelj.

Žiri ove nagrade predvođen predstavnicima Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) sačinjava četrnaest članova, među kojima su univerzitetski profesori, predstavnici medija, kulture i sporta.

Nagrada Prosvetitelj dodjeljuje se nastavnicima u Republici Srbiji, ali i onima van Srbije koji izvode nastavu na srpskom jeziku. Kao profesor Gimnazije u Banjoj Luci, Danilo Kovač je jedini prosvjetni radnik izvan Srbije čiji je doprinos prepoznat i nagrađen ove godine, čime je dospio među polufinaliste ovog prestižnog priznanja. Svečana dodjela ove nagrade održana je u Palati nauke u Beogradu.

"Nastavnička priznanja imaju poseban značaj jer ukazuju na važnost nastavničkog pozivu. Nagrada Prosvetitelj ima jednu sasvim drugačiju notu od svih prethodnih nastavničkih takmičenja u kojima sam učestvovao. Naime, pored odluke stručnog žirija dodjeljuje se i Nagrada publike, o kojoj odlučuje glas javnosti. Za ovo priznanje glasali su brojni građani, te naši prijatelji i poznanici čime priznanje dobija dodatnu dimenziju podrške”, istakao je dr Kovač te dodao:

"Pobjedniku i finalistima nagrade Prosvetitelj želim puno sreće i uspjeha u predstojećem takmičenju za Svjetsku nastavničku nagradu Global Teacher Prize. Takođe, ispred BiH za ovo međunarodno priznanje konkurisali su izuzetni nastavnici u čijoj sam selekciji imao čast da učestvujem".

Rad profesora Danila Kovača nagrađen u Srbiji

Pobjednik i finalisti nagrade Prosvetitelj takmičiće se naredne godine za Svjetsku nastavničku nagradu koju u saradnji sa UNESKO-m organizuje Fondacija Varki.

Danilo Kovač je početkom ove godine ostvario značajan uspjeh na ovom međunarodnom takmičenju postavši Ambasador Svjetske nastavničke nagrade – Global Teacher Prize, koju nazivaju i Nobelovom nagradom za nastavnike. Prvi je i jedini prosvjetni radnik iz BiH sa ovim priznanjem i jedan od rijetkih na cijelom Balkanu.

Predavao je istoriju i latinski jezik u Gimnaziji Banjaluka 13 godina, a odnedavno je naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju u Beogradu.

