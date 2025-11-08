Logo
Lejdi Gaga i Džastin Biber među nominovanima za muzičku nagradu Gremi

Izvor:

Tanjug

08.11.2025

10:43

Лејди Гага и Џастин Бибер међу номинованима за музичку награду Греми

Objavljene su nominacije za prestižne muzičke nagrade Gremi, a među nominovanima ističu se Lejdi Gaga, Sabrina Karpenter i Džastin Biber. Oni su, između ostalih, nominovani u kategoriji najbolji pop album, navodi se na sajtu organizatora.

U ovoj kategoriji nominovani su i Majli Sajrus i Tedi Svims.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Znamo šta branimo - narodnu volju i našu slobodu

U kategoriji Najboljeg novog izvođača nominovani su Olivija Din, Lola Jang i Role Model.

Za najuspešniji rok album predloženi su "Private Music" grupe Deftones, "From Zero" benda Linkin Park, "Never Enough" grupe Turnstile, i "Idols" od Yungblud-a.

U kategoriji najbolji rep album nominovani su, između ostalih, "God Does Like Ugly" izvođača Clipse, Pusha T & Malice, zatim "Glorious" od GloRile, "God Does Like Ugly" autora Jida i "GNX" Kendrika Lamara.

Жаба

Nauka i tehnologija

Otkriće novih vrsta vodozemaca iznenadilo naučnike

U kategorijama Snimak godine i Pjesma godine, Bili Ajliš će pokušati da osvoji prvi Gremi od 2024. godine, i to pjesmom koja je izašla te godine. U pitanju je njen hit sa albuma "Hit Me Hard and Soft", "Wildflower", koji je objavljen kao singl ove godine, što ga čini podobnim za dodjelu Gremija 2026. godine.

Više izvođača takmičiće se u različitim žanrovskim kategorijama, a možda nijedan nije raznovrsniji od benda Trnstil. Bend ima nominacije u rok, metal i alternativnim kategorijama povezane s albumom "Never Enough".

Dodjela 2026. godine donosi i dvije nove kategorije: Najbolji tradicionalni kantri album i Najbolja naslovnica albuma. Izvršni direktor Akademije Harvi Mejson Junior istakao je da ove promjene omogućavaju da se oda počast većem broju stvaralaca i da se prepoznaju svi koji značajno doprinose muzičkom procesu.

Милорад Којић

BiH

Kojić: Zbog borbe za vlast ispaštaju građani FBiH

Ceremonija dodjele Gremija 2026. godine biće održana 1. februara 2026, u Crypto.com Areni u Los Anđelesu.

Lejdi Gaga

Džastin Biber

