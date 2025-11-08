Šulić: Siniša Karan biće novi predsjednik Republike Srpske

Član Glavnog odbora SNSD-a Denis Šulić poručio je da će novi predsjednik Republike Srpske biti kandidat ove stranke Siniša Karan koji će nastaviti realizaciju započetih projekata i politika Milorada Dodika i SNSD-a.

"Građani Republike Srpske su izabrali SNSD i siguran sam da će taj izbor potvrditi i 23. novembra, jer znaju da je to politika sigurnosti i razvoja", rekao je Šulić Srni.

Šulić je napomenuo da su prijevremeni izbori nametnuti s ciljem unižavanja Republike Srpske i volje građana, koji su predsjednika Srpske birali 2022. godine na mandat od četiri godine.

On je naglasio da je Siniša Karan izbor za koji se u narodu kaže "pravi čovjek na pravom mjestu".

"Gospodin Karan kao profesor ustavnog prava najbolje razumije politički momenat u kojem smo. Kao dugogodišnji saradnik i savjetnik Milorada Dodika i član izvršne vlasti upoznat je o svim projektima, idejama, politikama SNSD-a i kao takav - garant je daljeg razvoja Srpske, ali i zaštite njenih institucija", dodao je Šulić.

On je naglasio da je SNSD siguran u pobjedu na ovim izborima, jer zna da im građani vjeruju.

"I to znamo na osnovu toga što smo s njima na terenu, a ne na osnovu nekih naručenih anketa na koje se drugi oslanjaju", zaključio je Šulić.

U Republici Srpskoj danas je počela izborna kampanja za prijevremene predsjedničke izbore koji će biti održani 23. novembra.