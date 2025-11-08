Logo
Large banner

Šulić: Siniša Karan biće novi predsjednik Republike Srpske

Izvor:

SRNA

08.11.2025

10:00

Komentari:

0
Шулић: Синиша Каран биће нови предсједник Републике Српске

Član Glavnog odbora SNSD-a Denis Šulić poručio je da će novi predsjednik Republike Srpske biti kandidat ove stranke Siniša Karan koji će nastaviti realizaciju započetih projekata i politika Milorada Dodika i SNSD-a.

"Građani Republike Srpske su izabrali SNSD i siguran sam da će taj izbor potvrditi i 23. novembra, jer znaju da je to politika sigurnosti i razvoja", rekao je Šulić Srni.

Дајак

Banja Luka

Vrbasom ponovo zaplovio potopljeni dajak

Šulić je napomenuo da su prijevremeni izbori nametnuti s ciljem unižavanja Republike Srpske i volje građana, koji su predsjednika Srpske birali 2022. godine na mandat od četiri godine.

On je naglasio da je Siniša Karan izbor za koji se u narodu kaže "pravi čovjek na pravom mjestu".

"Gospodin Karan kao profesor ustavnog prava najbolje razumije politički momenat u kojem smo. Kao dugogodišnji saradnik i savjetnik Milorada Dodika i član izvršne vlasti upoznat je o svim projektima, idejama, politikama SNSD-a i kao takav - garant je daljeg razvoja Srpske, ali i zaštite njenih institucija", dodao je Šulić.

Руска-војска-280925

Svijet

Ruska PVO oborila 79 ukrajinskih dronova

On je naglasio da je SNSD siguran u pobjedu na ovim izborima, jer zna da im građani vjeruju.

"I to znamo na osnovu toga što smo s njima na terenu, a ne na osnovu nekih naručenih anketa na koje se drugi oslanjaju", zaključio je Šulić.

Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Šmit i Sarajevo srušili volju Srba i Srpske, opozicija ih podržala

U Republici Srpskoj danas je počela izborna kampanja za prijevremene predsjedničke izbore koji će biti održani 23. novembra.

Podijeli:

Tagovi:

Denis Šulić

Siniša Karan

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Храна коју не би требало да једете када вас боли грло

Savjeti

Hrana koju ne bi trebalo da jedete kada vas boli grlo

3 h

0
Ови знакови Зодијака зарадиће велике паре

Zanimljivosti

Ovi znakovi Zodijaka zaradiće velike pare

3 h

0
''Будимпешта обезбиједила најниже цијене енергената у Европи''

Svijet

''Budimpešta obezbijedila najniže cijene energenata u Evropi''

3 h

0
Обиљежавање годишњице митровданских битака у Невесињу

Republika Srpska

Obilježavanje godišnjice mitrovdanskih bitaka u Nevesinju

3 h

0

Više iz rubrike

Ковачевић: Шмит и Сарајево срушили вољу Срба и Српске, опозиција их подржала

Republika Srpska

Kovačević: Šmit i Sarajevo srušili volju Srba i Srpske, opozicija ih podržala

3 h

0
Обиљежавање годишњице митровданских битака у Невесињу

Republika Srpska

Obilježavanje godišnjice mitrovdanskih bitaka u Nevesinju

3 h

0
Цвијановић: Митровдан подсјећа на херојство оних који су стали у одбрану народа

Republika Srpska

Cvijanović: Mitrovdan podsjeća na herojstvo onih koji su stali u odbranu naroda

4 h

0
Додик: Митровданске битке - завјет слободе и трајања српског народа у Херцеговини

Republika Srpska

Dodik: Mitrovdanske bitke - zavjet slobode i trajanja srpskog naroda u Hercegovini

4 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

21

Cvijanović: Pobjedom Siniše Karana odbranićemo narodnu volju, a poraziti strane kolonizatore

13

16

DEMOS daje punu podršku Karanu za predsjednika Republike Srpske

13

09

Karan: Ovo nisu izbori za vlast, već za slobodnu Republiku Srpsku

13

05

Građani u Tuzli traže ostavke nakon požara u Domu penzionera i podvođenja maloljetnica

13

03

Poznato vrijeme i mjesto sahrane Petra Šarića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner