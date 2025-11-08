Logo
Obilježavanje godišnjice mitrovdanskih bitaka u Nevesinju

Izvor:

SRNA

08.11.2025

09:34

Foto: Srna

U Nevesinju je počelo obilježavanje Mitrovdana, sjećanja na slavne mitrovdanske bitke 1992. i 1994. godine kojima su odbranjeni Nevesinje i istočna Hercegovina.

Istovremeno se obilježava i Dan opštine Nevesinje i slava Boračke organizacije Republike Srpske.

Svetu arhijerejsku liturgiju u Crkvi Svetog Vaznesenja Hristovog služe mitropoliti zahumsko-hercegovački i primorski Dimitrije i budimljansko-nikšićki Metodije, sa sveštenstvom.

Obilježavanje se nastavlja kod Spomenika slobode gdje će u 11.00 časova biti služen pomen, a potom će delegacije položiti vijence i cvijeće. Vijenac će biti položen i kod Spomenika legendarnom komandantu Novici Gušiću. Predviđen je i obilazak Spomen-sobe i odavanje počasti poginulim srpskim junacima.

Svečana akademija u Domu kulture "Nebojša Glogovac" počinje u 12.00 časova.

U Nevesinju je sinoć održan prijem za porodice poginulih boraca i predstavljena je knjiga Predraga Loza "Ko ružan san, zadnji put pogledajte grad" o zločinima počinjenim nad srpskim narodom na području Mostara, Konjica, Jablanice, Čapljine i drugim mjestima Hercegovine, sve do logora u Hrvatskoj.

Na Mitrovdan, srpski narod u Hercegovini sa posebnim poštovanjem obilježava sjećanje na mitrovdanske bitke, jer su u dvije mitrovdanske bitke iz 1992. i 1994. godine odbranjeni Nevesinje, istočna Hercegovina i Republika Srpska.

Ovoj ofanzivi prethodila je operacija "Lipanjske zore" kojom je srpsko stanovništvo u junu 1992. protjerano iz doline Neretve u napadima Hrvatske vojske i drugih hrvatsko-muslimanskih snaga.

Prva Mitrovdanska bitka počela je u ranu zoru na Mitrovdan. To je jedna od najvećih bitaka u Odbrambeno-otadžbinskom ratu jer je 3.500 pripadnika Nevesinjske brigade pobijedilo pet puta brojnijeg neprijatelja.

Pripadnici Nevesinjske brigade sukobili su se sa 15.000 pripadnika Hrvatske vojske, HVO-a i takozvane Armije BiH, koji su, praćeni jakom artiljerijom, krenuli na Nevesinje kako bi se spojili sa Dubrovnikom i izlšli na tadašnju jugoslovensku granicu.

U Mitrovdanskoj bici 1992. godine poginuo je 41 borac Vojske Republike Srpske i jedan civil, a ranjeno je više od stotinu.

Bitke su trajale sedam dana i sedam noći, a srpski borci tada su odbranili svoju liniju.

U drugoj mitrovdanskoj bici koja je počela 9. novembra 1994. godine, pripadnici takozvane Armije BiH diverzantski su se ubacili u srpske teritorije i otpočeli napade s leđa.

Tada je poginulo 26 pripadnika Vojske Republike Srpske, od kojih su četvorica ubijena nakon zarobljavanja.

Ipak, nevesinjska brigade uspjela se oduprijeti i spriječiti da Nevesinje padne u ruke neprijatelja.

Na čelu Nevesinjske brigade za Mitrovdan, kao i tokom cijelog rata bio je legendarni komandant Novica Gušić koji je preminuo u Beogradu 2020. godine, a u Nevesinju sada ima i spomen-bistu.

Bilo je velikih bitaka koje su vođene i prije i poslije Mitrovdanske, ali je ona po stvarnim razmjerama i u svijesti naroda i boraca Nevesinja i Hercegovine postala i ostala mjera i "majka" svih bitaka.

Živote u odbrani Republike Srpske dalo je 476 boraca Nevesinjske brigade koju su činili borci iz Nevesinja i doline Neretve, te jedna jedinica iz Bileće.

Za vojničke zasluge u mitrovdanskim i drugim bitkama Nevesinjska brigada je prva u Republici Srpskoj odlikovana najvišim vojničkim priznanjem - Ordenom Nemanjića.

