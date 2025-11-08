Koga Rubio vidi kao kandidata na izborima 2028. godine

Državni sekretar Marko Rubio privatno govori da je Džej Di Vens favorit za republikansku nominaciju 2028. godine i da bi podržao potpredsjednika ako bi odlučio da se kandiduje, piše "Politiko" pozivajući se na izvore.

"Marko je bio veoma jasan da će Džej Di biti republikanski kandidat ako to želi", rekla je osoba bliska sekretaru, napominjući da je Rubio izrazio to mišljenje i privatno i javno. "On će učiniti sve što može samo da podrži potpredsjednika u tome."

Predsjednik Donald Tramp je više puta izdvojio Vensa i Rubija kao svoja dva najvjerovatnija nasljednika, čak je prošle nedjelje predložio da bi njih dvojica trebalo da se kandiduju na istoj listi. Obojica su insistirali da su dobri prijatelji i da nema rivalstva, čak i dok spekulacije o tome ko će naslijediti Trampa rastu.

"Niko ne očekuje da će Marko podnijeti ostavku i početi da kritikuje aktuelnog potpredsjednika", rekla je druga osoba bliska Rubiju. "Osim toga, oni su prijatelji."

Treća osoba bliska Beloj kući rekla je da se "očekuje da će Džej Di biti nominovan, a Rubio potpredsjednik".

Vens je vodeći favorit među onima koji su glasali za Trampa 2024. godine, pokazala je anketa koju je "Politiko" sproveo od 18. do 21. oktobra. Trideset pet odsto ispitanih kaže da je on osoba koju bi najviše voleli da vide kao kandidata za predsjednika 2028. godine piše RT Balkan.