Tornado opustošio sve pred sobom: Stradalo najmanje pet ljudi, više od 100 povrijeđeno

Tornado koji je prošao kroz dijelove opštine Rio Bonito do Iguasu, u brazilskoj saveznoj državi Parana, usmrtio je najmanje pet ljudi, a povređeno je oko 130 osoba, saopštile su danas lokalne vlasti.
Lokalna meteorološka služba je saopštila da je tornado prevrnuo automobile i oštetio kuće u Rio Bonito do Iguasu, a spasilačka služba je navela da je prema prvim izvještajima "30 ljudi teško ili umereno teško povrijeđeno, a oko 100 je zadobilo lakše povrede", prenosi portal Barons.
Prema podacima Sistema za tehnologiju i praćenje životne sredine države Parana, vjetrovi u Rio Bonito do Iguasu, gradu sa 14.000 stanovnika, dostizali su brzinu između 180 i 250 kilometara na sat.
Kako je saopšteno, nakon tornada bilo je "oborenih stabala, pa čak i oštećenja zidova na kućama".
Guverner Parane, Ratinjo Žunior rekao je u objavi na platformi X da su "snage bezbjednosti u pripravnosti", u da prate situaciju u gradovima koji su pogođeni jakim vjetrovima, piše Informer.
🇧🇷 Brasil / Se ha confirmado otro tornado entre las ciudades de Turvo y Guarapuava, en el estado de Paraná. El fenómeno grabado por residentes fue confirmado por satélites. Se registraron daños en viviendas de las zonas rurales de ambas ciudades.— Milva Gauto (@MilvaGauto) November 8, 2025
pic.twitter.com/MwOcGAL8Qi
