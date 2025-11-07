Tramp dočekao Orbana u Bijeloj kući

Donald Tramp i Viktor Orban sastali su se u Bijeloj kući. Mađarski premijer izjavio je da računa na razumijevanje američkog predsjednika, kada je riječ o izuzeću Budimpešte od američkih sankcija, koje su uvedene ruskim energetskim kompanijama. Tramp kaže - razmatra izuzeće Mađarske, jer ta zemlja nema drugih opcija. Ne isključuje ni mogućnost sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti.

"Veliki vođa", tim je riječima Donald Tramp dočekao mađarskog zvaničnika. Ipak, na pitanje hoće li Mađarska biti izuzeta od američkih sankcija, nije decidno odgovorio.

Tramp ipak priznaje da razmatra mogućnost da Budimpešti dozvoli da nastavi da kupuje ruske energente, jer je Mađarskoj teško da nabavlja naftu na druge načine, izuzev iz Rusije.

Tokom sastanka u Bijeloj kući, Tramp i Orban podijelili su razmišljanja o ratu u Ukrajini i kako se nositi sa imigracijom. Problem je, kaže Orban, što Tramp ulaže ogromne mirovne napore. Istovremeno, priznaje, Evropa nije jedinstvena po tom pitanju.

"Dakle, jedina vlada koja je za mir je vlada Sjedinjenih Država i mala Mađarska u Evropi. Sve ostale vlade više vole da nastave rat, jer mnoge od njih misle da Ukrajina može pobijediti na frontu, što je pogrešno razumijevanje situacije", istakao je Orban.

Bivši predsjednik Džozef Bajden je tražio da započne rat u Ukrajini, uljled čega je ta zemlja postala mnogo manja, rekao je Tramp.

Fudbal UEFA mijenja sistem kvalifikacija za Svjetsko i Evropsko prvenstvo

"Bajden je zapravo insistirao da se taj rat dogodi", rekao je Tramp.

Američki predsjednik takođe smatra da bi EU trebalo da poštuje Mađarsku, jer su njeni lideri ukazivali na stvarne probleme. Evropu su preplavili migranti, a stopa kriminala porasla.

"Evropu su preplavili ljudi iz cijelog svijeta, i postaje drugačije mjesto. I stalno govorim liderima, bolje da prestanete ili više nećete imati Evropu", dodao je Tramp.

Orban je tokom sastanka istakao da je u Mađarskoj broj ilegalnih migracija - nula.

"Jer imamo kristalno jasan sistem. Ako neko želi da dođe u Mađarsku, prvo treba da to zatraži. Ako dobije dozvolu, može da uđe. Niko ne može da uđe na teritoriju bez dozvole mađarskih vlasti. To je propis. Koje su posljedice toga? Pod sankcijama smo, finansijskim sankcijama Evropske unije, jer ne dozvoljavamo da ilegalni migranti dođu u Mađarsku, a ni u Evropsku uniju. Dakle, moramo da platimo, samo da vas obavijestim, moramo svakodnevno da plaćamo milion evra kao kaznu briselskom budžetu, jer smo zaustavili migrante. Ovo je apsurdni svijet u kojem sada živimo u Evropi", dodao je Orban.

Tramp je tokom sastanka rekao i da "uvijek postoji šansa" da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti.

"Želio bih da se sastanem sa Putinom u Budimpešti. Nisam želeo da održim taj sastanak, jer nisam mislio da će se nešto značajno desiti. Ali ako ga budemo imali, volio bih da to bude u Budimpešti", rekao je Tramp.