Melanija Tramp dobila neočekivanu titulu

Izvor:

B92

07.11.2025

21:11

Меланија Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp proglašena je za "Patriotu godine", priznanje koje Foks Nejšn dodjeljuje herojima i patriotama koji su pokazali nepokolebljivu posvećenost vrijednostima koje čine našu zemlju velikom, saopštila je Bijela kuća.

"Patriotizam u našoj zemlji datira od naših buntovnih osnivača, koji su bjesnili protiv britanske vlasti, tražeći nezavisnost od Krune. Svi su prkosili očekivanjima, politički i intelektualno", poručila je ona u svom obraćanju.

Pozvala je Amerikance da slave svakoga ko se usuđuje da misli drugačije, jer su, kako je navela, "upravo ti hrabri Amerikanci srce naše civilizacije".

"Svaki proboj počinje sa jednom osobom koja se usudi da zamisli nešto što nikada nije urađeno. Njeni prijatelji to nazivaju nerealnim, njena porodica to proglašava 'nategnutim' - ali ljudski duh ipak ide naprijed, pretvarajući viziju u stvarnost. Jedan um, jedna ideja, jedan čin hrabrosti", poručila je prva dama Amerike.

Ona je naglasila da inovacija i lična ambicija predstavljaju temelj američke snage i napretka, pozivajući na odvažnost i kreativnost u suočavanju sa izazovima.

Istakla je da lična dostignuća pokreću kolektivni napredak.

"Usuditi se da juriš svoj san je američki način. Inovacija ovdje nije slučajna – ona je u našem DNK. U ovoj zemlji, inovacija je oblik patriotizma", zaključila je Melanija Tramp.

Tokom svog drugog mandata u Bijeloj kući, ona je istakla nekoliko ključnih inicijativa i postignuća, među kojima su zakon o zaštiti djece od nasilja na internetu, obezbjeđivanju 25 miliona dolara u budžetu predsjednika za pružanje podrške mladima koji su odrasli u hraniteljskim porodicama, pokretanju izazova u oblasti vještačke inteligencije i drugo, navodi se u saopštenju Bijele kuće.

