Hapšenja u Srpskoj zbog ''snajperista u Srbiji''

Izvor:
ATV
07.11.2025
20:55
Komentari:0
Više osoba uhapšeno je u petak u Srbiji i Republici Srpskoj zbog slučaja "ubačeni snajperisti", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.
Kako je naveo MUP Srbije, osumnjičeni su uhapšeni u Beogradu, Banjaluci i Zvorniku.
MUP, međutim nije naveo identitet uhapšenih, niti na koji način se povezuju sa pomenutim slučajem.
"Nadležni državni organi nastavljaju intenzivan rad na rasvjetljavanju svih okolnosti i činjenica u vezi sa ovim slučajem", navodi se u saopštenju MUP-a.
