Hapšenja u Srpskoj zbog ''snajperista u Srbiji''

Više osoba uhapšeno je u petak u Srbiji i Republici Srpskoj zbog slučaja "ubačeni snajperisti", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Kako je naveo MUP Srbije, osumnjičeni su uhapšeni u Beogradu, Banjaluci i Zvorniku.

MUP, međutim nije naveo identitet uhapšenih, niti na koji način se povezuju sa pomenutim slučajem.

"Nadležni državni organi nastavljaju intenzivan rad na rasvjetljavanju svih okolnosti i činjenica u vezi sa ovim slučajem", navodi se u saopštenju MUP-a.