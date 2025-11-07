Logo

Hapšenja u Srpskoj zbog ''snajperista u Srbiji''

Izvor:

ATV

07.11.2025

20:55

Хапшења у Српској због ''снајпериста у Србији''

Više osoba uhapšeno je u petak u Srbiji i Republici Srpskoj zbog slučaja "ubačeni snajperisti", saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Kako je naveo MUP Srbije, osumnjičeni su uhapšeni u Beogradu, Banjaluci i Zvorniku.

MUP, međutim nije naveo identitet uhapšenih, niti na koji način se povezuju sa pomenutim slučajem.

"Nadležni državni organi nastavljaju intenzivan rad na rasvjetljavanju svih okolnosti i činjenica u vezi sa ovim slučajem", navodi se u saopštenju MUP-a.

