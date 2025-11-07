Obavljena obdukcija još dvije žrtve požara, poznati uzroci smrti

Logo

Обављена обдукција још двије жртве пожара, познати узроци смрти
Foto: Screenshot / Avaz

Obavljena je i obdukcija tijela još dvije žrtve požara u Domu penzionera u Tuzli.

Riječ je o dvije ženske osobe koje su preminule naknadno u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

"Tužilaštvu TK su saopšteni rezultati obdukcije tijela dvije ženske osobe, žrtve požara u Domu penzionera Tuzla, koje su juče preminule u UKC Tuzla, čiji su inicijali M.A. rođena 1936. godine i T.S. rođena 1941. godine. Uzroci smrti kod obje žene su udisanje ugljen-monoksida što je izazvalo respiratorne opekotine te su i preminule od posljedica tih povreda", naveo je portparol Tužilaštva TK Admir Arnautović.

