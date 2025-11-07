Umrla žena koja je pala sa terase tokom svađe njenog bivšeg i sadašnjeg

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Dejanu Z. osumnjičenim za nasilje u porodici 4. novembra u naselju Borča, kada je njegova bivša partnerka pala sa terase i poginula.

Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svjedoke, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnog djela nasilje u porodici sa smrtnim ishodom.

Prema pisanju medija, sumnja se da je u stanu u Borči došlo do svađe i fizičkog obračuna između Dejana Z, njegove bivše emotivne partnerke, i još jednog muškarca.

Tokom sukoba njegova bivša partnerka Veselinka S. je pala sa terase.

Istraga

Incident se dogodio 4. novembra kada je Dejan Z. došao kod Veselinke S. i započeo raspravu. Ubrzo se pojavio i njen sadašnji partner, Novica J. (54), nakon čega je došlo do fizičkog obračuna i niza uvreda između Dejana i Novice.

Kako piše "Telegraf", i jedan i drugi muškarac su bili pod dejstvom alkohola. Međusobno su se optuživali za smrt nesrećne žene!

Naime, Jovica N. je pozvao policiju nešto prije 21 čas i prijavio da je njegovu djevojku pretukao njen bivši partner.

Njegova ključna tvrdnja je da je Dejan Z. gurnuo V. S. sa terase tokom tuče.

Jovica N. je navodno izjavio da je Dejan Z. upao u stan i započeo haos.

On je prebačen na Odjeljenje toksikologije na VMA.

Uhapšeni Dejan Z. kategorički negira ove optužbe.