Logo

Umrla žena koja je pala sa terase tokom svađe njenog bivšeg i sadašnjeg

Izvor:

Telegraf

07.11.2025

18:23

Komentari:

0
Умрла жена која је пала са терасе током свађе њеног бившег и садашњег

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Dejanu Z. osumnjičenim za nasilje u porodici 4. novembra u naselju Borča, kada je njegova bivša partnerka pala sa terase i poginula.

Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svjedoke, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnog djela nasilje u porodici sa smrtnim ishodom.

Поплаве у Лесковцу

Srbija

Ciklon napravio haos u Srbiji - ulice pod vodom

Prema pisanju medija, sumnja se da je u stanu u Borči došlo do svađe i fizičkog obračuna između Dejana Z, njegove bivše emotivne partnerke, i još jednog muškarca.

Tokom sukoba njegova bivša partnerka Veselinka S. je pala sa terase.

Istraga

Incident se dogodio 4. novembra kada je Dejan Z. došao kod Veselinke S. i započeo raspravu. Ubrzo se pojavio i njen sadašnji partner, Novica J. (54), nakon čega je došlo do fizičkog obračuna i niza uvreda između Dejana i Novice.

Kako piše "Telegraf", i jedan i drugi muškarac su bili pod dejstvom alkohola. Međusobno su se optuživali za smrt nesrećne žene!

bl vazduh

BiH

Šta su glavni krivci za nezdrav vazduh u BiH?

Naime, Jovica N. je pozvao policiju nešto prije 21 čas i prijavio da je njegovu djevojku pretukao njen bivši partner.

Njegova ključna tvrdnja je da je Dejan Z. gurnuo V. S. sa terase tokom tuče.

Jovica N. je navodno izjavio da je Dejan Z. upao u stan i započeo haos.

On je prebačen na Odjeljenje toksikologije na VMA.

Uhapšeni Dejan Z. kategorički negira ove optužbe.

Podijeli:

Tag:

tragedija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Удес у Клашницама

Hronika

Auto prevrnut: Težak udes kod Laktaša

1 h

0
Ђоковић прегазио Ханфмана и изборио финале у Атини

Tenis

Đoković pregazio Hanfmana i izborio finale u Atini

1 h

0
Додик: Бањалука и Београд ускоро повезани аутопутем

Republika Srpska

Dodik: Banjaluka i Beograd uskoro povezani autoputem

1 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Mađarska u potpunosti podržava Trampove mirovne napore

1 h

0

Više iz rubrike

Удес у Клашницама

Hronika

Auto prevrnut: Težak udes kod Laktaša

1 h

0
Ухапшена држављанка БиХ због тешког убиства у покушају

Hronika

Uhapšena državljanka BiH zbog teškog ubistva u pokušaju

2 h

0
Посвађао се са комшиницом, па је лопатом ударио по глави и стомаку

Hronika

Posvađao se sa komšinicom, pa je lopatom udario po glavi i stomaku

3 h

0
Мајка која је тукла дијете у аутобусу

Hronika

Šamarala dijete pred svima u autobusu, policija na nogama

3 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

41

Novi pogon „Perutnine ptuj“ vrijedan 15 miliona km

19

32

50 godina rada Univerziteta u Banjaluci

19

20

Kako Republika Srpska danas izgleda u očima svijeta?

19

14

Hoće li biti prijevremenih izbora?

19

11

Zemljotres na društvenim mrežama zbog Breskvice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner