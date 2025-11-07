Logo

Šamarala dijete pred svima u autobusu, policija na nogama

Kurir

07.11.2025

16:20

Мајка која је тукла дијете у аутобусу
Jezivi snimak iz autobusa na liniji 59 na kome majka šamara dijete šokirao građane, a u cijeli slučaj uključile su se institucije.

Gradski centar za socijalni rad u Beogradu upoznat je sa slučajem nasilja nad djevojčicom u autobusu na liniji 59, potvrđeno je za medije iz ove institucije.

Da podsjetimo, juče se na društvenim mrežama pojavio uznemirujući snimak na kome se vidi kako majka šamara djevojčicu koja se žali da je boli, na šta dobija komentar: "I treba da te boli".

Na udaranje djeteta niko od putnika iz autobusa nije reagovao.

"Gradski centar za socijalni rad u Beogradu je kao organ starateljstva upoznat sa slučajem. Nakon prijave od strane građana i dostavljanja podataka o identitetu lica sa snimka, stručnjaci Gradskog centra su izašli na teren, kako bi u skladu sa zakonom, procjenom i procedurom preduzeli neophodne mjere iz svoje nadležnosti u odnosu na zaštitu maloljetnog djeteta, ali na dostupnim adresama porodica nije zatečena", rekli su medijima.

Kako navode, ostvarena je saradnja sa MUP-om i nakon što policija pronađe osobu i dijete sa snimka, Gradski centar će u skladu sa nadležnošću utvrditi okolnosti u kojim dijete živi i u skladu sa procjenom i potrebama primijeniti mjere i aktivnosti u cilju zaštite djeteta.

Inače, snimak je na društvene mreže okačila pijanistkinja Mina Krajnović, a video je ubrzo postao viralan. U opisu uznemirujućeg snimka bilo je navedeno da se sve dogodilo u gradskom autobusu na liniji 59 u srijedu na Banjici. Video je razbjesnio građane, koji su komentarisali "da nasilnu ženu pod hitno treba uhapsiti, a dijete zaštiti", prenosi "Kurir".

