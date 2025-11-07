Minić: Sjednica Vlade o energetici - početak uređenja te oblasti

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je danas održavanje tematske sjednice Vlade Srpske posvećene stanju u elektroenergetici, koja će označiti i početak uređenja te oblasti za koju će biti doneseni kratkoročni, srednjoročni i dugoročni planovi kao što je urađeno i sa "Šumama Srpske".

"To je naš ogroman resurs. Ako tome dodamo i projekte koji se rade u Bileći, Berkovićima i Nevesinju, a koji trebaju biti završeni 2027. godine, imaćemo kapacitete koji će se odnositi na dodatne nacionalne količine električne energije. Pogotovo je bitno što su u pitanju obnovljivi izvori", rekao je Minić novinarima u Srpcu.

On je naglasio da se Srpska mora uključiti u to da sama gradi i solarne kapacitete, kako bi se dobio niz modaliteta punjenja nacionalnog sistema električnom energijom.

Minić je rekao da će biti utvrđena odgovornost za postojeće stanje u Rudniku i Termoelektrani RiTE "Ugljevik", rekavši da su rudari najmanje krivi za postojeće stanje.

"Ne možemo reći da su rudari za nešto krivi. Mora se krenuti sa odgovornošću u lancu i hijerarhiji onih kojih su odlučivali i koji su doveli do postojećeg stanja. Moraju se praviti promjene", naveo je Minić.

On je izrazio i zadovoljstvo činjenicom da su se radnici RiTE vratili na kop i počeli sa radom kako bi se obezbjedio ugalj za pokretanje i rad termoelektrane.