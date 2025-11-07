Logo

Minić: Sjednica Vlade o energetici - početak uređenja te oblasti

Izvor:

SRNA

07.11.2025

15:57

Komentari:

0
Минић: Сједница Владе о енергетици - почетак уређења те области
Foto: Tanjug/AP

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je danas održavanje tematske sjednice Vlade Srpske posvećene stanju u elektroenergetici, koja će označiti i početak uređenja te oblasti za koju će biti doneseni kratkoročni, srednjoročni i dugoročni planovi kao što je urađeno i sa "Šumama Srpske".

"To je naš ogroman resurs. Ako tome dodamo i projekte koji se rade u Bileći, Berkovićima i Nevesinju, a koji trebaju biti završeni 2027. godine, imaćemo kapacitete koji će se odnositi na dodatne nacionalne količine električne energije. Pogotovo je bitno što su u pitanju obnovljivi izvori", rekao je Minić novinarima u Srpcu.

On je naglasio da se Srpska mora uključiti u to da sama gradi i solarne kapacitete, kako bi se dobio niz modaliteta punjenja nacionalnog sistema električnom energijom.

Земља

Nauka i tehnologija

Snažna magnetna oluja pogodiće Zemlju

Minić je rekao da će biti utvrđena odgovornost za postojeće stanje u Rudniku i Termoelektrani RiTE "Ugljevik", rekavši da su rudari najmanje krivi za postojeće stanje.

"Ne možemo reći da su rudari za nešto krivi. Mora se krenuti sa odgovornošću u lancu i hijerarhiji onih kojih su odlučivali i koji su doveli do postojećeg stanja. Moraju se praviti promjene", naveo je Minić.

On je izrazio i zadovoljstvo činjenicom da su se radnici RiTE vratili na kop i počeli sa radom kako bi se obezbjedio ugalj za pokretanje i rad termoelektrane.

Podijeli:

Tag:

Savo Minić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Снажна магнетна олуја погодиће Земљу

Nauka i tehnologija

Snažna magnetna oluja pogodiće Zemlju

1 h

0
Ова ријеч у поруци има скривено значење

Zanimljivosti

Ova riječ u poruci ima skriveno značenje

1 h

0
У овој земљи број таблица постаје "невидљив"

Auto-moto

U ovoj zemlji broj tablica postaje "nevidljiv"

1 h

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

BiH

CIK: Nemamo obavezu za pokretanje postupka u vezi sa SNSD-om

1 h

0

Više iz rubrike

Ковачевић: Српски народ сам одлучује о својој судбини

Republika Srpska

Kovačević: Srpski narod sam odlučuje o svojoj sudbini

2 h

0
Додик разговарао са Бањцем: ''Пријатељи у добру и злу''

Republika Srpska

Dodik razgovarao sa Banjcem: ''Prijatelji u dobru i zlu''

2 h

1
Додик: Идуће године повећање студентских стипендија за 50 одсто

Republika Srpska

Dodik: Iduće godine povećanje studentskih stipendija za 50 odsto

3 h

0
Конкретна подршка Републике Српске пронаталитетној политици

Republika Srpska

Konkretna podrška Republike Srpske pronatalitetnoj politici

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

09

Veliki dio Banjaluke ostaje bez struje

17

05

FZO se oglasio prenatalnim testovima: Nastavljamo

17

01

Najavljena potpuna obustava saobraćaja u dijelu Banjaluke

16

57

Medvjed bezbrižno prošetao pored muzeja

16

51

Policajci dobijaju kamere na uniforme

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner