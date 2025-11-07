Logo

Ova riječ u poruci ima skriveno značenje

07.11.2025

15:51

Ова ријеч у поруци има скривено значење
Foto: Unsplash

U digitalnom dobu kratke poruke poput OK ili emotikona podignutog palca postale su svakodnevica.

Ipak, koliko često razmišljamo šta one zapravo znače?

Psiholozi ističu da naizgled neutralne poruke mogu skrivati različite emocije i tumačenja, od običnog slaganja do nezainteresovanosti ili čak prikrivene frustracije.

Problem nastaje kada pošiljaoci i primaoci daju potpuno različite interpretacije istom izrazu, što može dovesti do nesporazuma i nepotrebne napetosti.

Psiholog Teresa Baro objašnjava da OK često nije samo znak saglasnosti, već ponekad označava i pasivnu akceptaciju, primaoci primaju informaciju, ali bez stvarnog emocionalnog ili verbalnog angažmana.

"Drugim riječima, ono što djeluje kao jednostavan odgovor može mnogo toga otkriti o raspoloženju i stavovima osobe s kojom komuniciramo", navodi Baro.

Ponekad OK funkcioniše i kao barijera. Kratki oblik dijaloga može održavati distancu između sagovornika i signalizovati nedostatak emocionalnog angažmana ili želju da se ne ulazi u daljnju razradu teme. Ako osoba koja je obično pričljiva iznenada odgovara samo s OK, to može biti znak dosade, umora ili nedostatka interesa za trenutnu temu.

Baro dodaje da minimalni odgovor može biti i diplomatski potez, osoba koristi OK da izbjegne potencijalno napetu raspravu, što je suptilan način povlačenja bez eskalacije konflikta. Slično tome, specijalista za interpersonalnu komunikaciju Silvia Kongost ističe da OK može biti i način suptilnog postavljanja granica.

"Nije uvijek nepristojno, ponekad pošiljaoci jednostavno nemaju energije, volje ili motivacije da nastave razgovor”, objašnjava Kongost.

OK nije samo riječ

Za pravilno razumijevanje OK važno je uzeti u obzir širi kontekst poruke ili cijele konverzacije. Prije nego mu pridamo značenje, treba posmatrati dosadašnji stil komunikacije, je li sagovornik obično pričljiv i topao ili od početka minimalan? Nagli pad u komunikativnosti može biti značajan signal.

Takođe, kanal komunikacije igra važnu ulogu. U razgovorima licem u lice ton glasa, mimika i pauze otkrivaju mnogo više nego tekstualne poruke. Trenutno raspoloženje i situacija takođe utiču, osoba može biti umorna, zauzeta ili rastresena, a manjak tekstualnog angažmana ne mora biti emotivno obojen, prenosi "Dnevno".

Ako postoji osjećaj distance, delikatno postavljeno pitanje poput “Je li sve u redu?” ili “Želiš li da razgovaramo o tome?” može razjasniti situaciju i spriječiti nesporazume.

Vrijedi napomenuti da OK nije samo riječ, već se često izražava i gestom palca gore. U većini kultura ovo je neutralan ili pozitivan znak, ali u nekim dijelovima svijeta, na primjer u zemljama Bliskog Istoka, Latinske Amerike, Iranu, Paragvaju, Grčkoj, Rusiji, Australiji ili na Sardiniji, može se smatrati uvredljivim.

U međunarodnoj komunikaciji važno je obratiti pažnju na takve nijanse. Jednostavno OK može značiti pasivnu akceptaciju, emocionalnu distancu, nezainteresovanost, želju za izbjegavanjem konflikta, jasno zatvaranje teme ili suptilno postavljanje granica.

Ključ za pravilno razumijevanje leži u posmatranju konteksta, prethodnih odnosa i pažljivom osluškivanju nijansi u komunikaciji. Kada postoji sumnja, jednostavno i pažljivo pitanje često je bolje od niza pogrešnih pretpostavki.

