Djevojka ugrizla policajca za rame

Telegraf

07.11.2025

15:17

Foto: Tanjug/AP

Nesvakidašnji događaj dogodio se sinoć oko 22 sata u Mirijevu, kada je djevojka J. J. (32) prilikom hapšenja ujela službeno lice za rame, a osumnjičena je da je počinila krivično djelo ometanje službenog lica u vršenju dužnosti.

Naime, policijski službenici su, prilikom pretresa kod J. J. pronašli paket biljne materije za koju se sumnja da je marihuana i uhapsili su nju i muškarca T. G. (43) sa kojim je bila u društvu.

U Gradsku bolnicu sinoć je primljen policijski službenik M. M. kome je povreda pregledana i ljekari su konstatovali laku tjelesnu povredu.

Srbija

MUP upozorio građane: Mi to nikad ne radimo

Prilikom samog hapšenja, osumnjičena J. J. je negodovala, opirala se hapšenju i pokušala da pobjegne, a kada su je policijski službenici ubacili u automobil, osumnjičena se okrenula i ujela M. M, koji je sjedio pored nje, za rame.

Osumnjičenoj J. J. je na teret stavljeno krivično djelo nedozvoljeno posjedovanje i stavljanje u promet opojnih droga, kao i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti i njoj je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti saslušana u nadležnom tužilaštvu.

Istraga povodom ovog događaja je u toku, piše Telegraf.

