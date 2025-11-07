MUP upozorio građane: Mi to nikad ne radimo

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije upozorilo je danas građane da je u opticaju novi oblik internet prevare, takozvana fišing kampanja, u kojoj se građanima šalju lažni mejlovi i dokumenti, koji se predstavljaju kao zvanična prepiska MUP-a Srbije, Tužilaštva za visokotehnološki kriminal ili drugih državnih organa.

U ovim porukama se lažno navodi da je protiv primaoca pokrenuta istraga zbog navodnog posjećivanja zabranjenih internet stranica, kao i da je neophodno da u roku od 24 časa odgovori ili dostavi podatke.

U nekim slučajevima se u prilogu nalaze falsifikovana pisma sa lažnim potpisima i pečatima, koja sadrže ozbiljne optužbe i navodne službene naloge za istragu.

"Pozivamo građane da ne otvaraju priloge ili linkove u ovakvim porukama, da ne odgovaraju na takve mejlove i da ih odmah obrišu ili prijave Službi za borbu protiv visokotehnološkog kriminala", navode iz MUP-a Srbije.

Iz MUP-a napominju da državni organi nikada ne komuniciraju putem mejla na ovakav način sa građanima, ne traže lične podatke, lozinke ili bilo kakve zvanične odgovore elektronskim putem, i ne šalju sudske naloge, pozive ili obavještenja.

"Svrha ovih poruka je prevara građana i pokušaj pribavljanja ličnih podataka, novca ili instalacije zlonamernih programa (malvera) na računar ili mobilni telefon. Ovakve aktivnosti najčešće potiču iz inostranstva i sprovode se u vidu `nigerijskih` ili `fišing` prevara s ciljem da se izazove strah i žrtva navede da postupi po uputstvima prevaranata", navodi se u saopštenju.