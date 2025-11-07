Dalibor koji je ubio ženu i tijelo sakrio u zamrzivač u trenutku zločina bio na nanogici

Dalibor Demirović, koji je uhapšen nakon trodnevne potrage, zbog sumnje da je 4. novembra ubio K. G, u prošlosti je čak dva puta osuđen zbog nasilničkog ponašanja, a protiv njega se u trenutku ubistva vodio još jedan postupak.

K. G. brutalno je ubijena 4. novembra u Pečenjevcima, kada ju je, kako se sumnja, lišio života vanbračni suprug Dalibor Demirović. Njeno raskomadano tijelo, pronađeno je u zamrzivaču, a policija je tri dana tragala za osumnjičenim, koji je bio u bjekstvu.

Protiv Dalibora Demirovića, u trenutku stravičnog zločina, bio je pokrenut postupak pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Leskovcu zbog nasilja u porodici.

Međutim, prema saznanjima Blica, Demirović je u trenutku ubistva bio u kućnom zatvoru na koji je osuđen zbog napada na policajce, ali ovom više puta osuđivanom nasilniku to nije smetalo da, kako se sumnja, počini novo krivično djelo.

Dalibor bio na nanogici zbog napada na policajce

Dalibor Demirović osuđen je na godinu dana kućnog zatvora zbog napada na policajce i sprečavanja službenog lica u vršenju dužnosti koje se dogodilo 2022. godine.

„Policijski službenici došli su tog dana u porodičnu kuću Dalibora Demirovića po prijavi njegove majke, kako bi ga uhapsili. Oni su oko 22.30 izašli na lice mjesta jer je njegova majka zvala policiju i prijavila sina za nasilje u porodici. Kada su policajci došli u dvorište kuće, Dalibor se nalazio na terasi kuće. Drsko je dobacio pripadnicima MUP-a: „Šta ćete ovdje, ko vas je zvao? Izađite iz dvorišta!“ Policajci su mi izdali naređenje da se preda, na šta osumnjičeni nije reagovao, nakon čega su oni krenuli ka terasi na kojoj se Demirović nalazio. Osuđivani nasilnik je u tom trenutku odgurnuo zid od giter blokova na policajce i obojici nanio lake tjelesne povrede“, otkriva izvor „Blica“.

Kako „Blic“ saznaje, Dalibor Demirović proveo je u pritvoru 29. dana, a to mu se uračunalo u cjelokupnu kaznu na koju je osuđen – kućni zatvor u trajanju od godinu dana. On je tom prilikom osuđen i na novčanu kaznu.

Nastavio sa nasilničkim ponašanjem

Nije prošlo mnogo, Demirović je opet napravio haos. Naredni put, on je pretukao i komšiju zbog čega je osuđen na 60 dana zatvora.

„Dalibora je Osnovni sud u Leskovcu osudio na 60 dana zatvora 8. novembra 2024. godine zbog prebijanja komšije iz Pečenjevca koje se dogodilo 17. marta 2024. godine. Tada je Demirović u dvorištu svoje porodične kuće nekoliko puta udario komšiju koji je od jačine udaraca pao na zemlju i izgubio svijest. Nesrećan čovjek je pukom srećom prošao bez teških povreda. Daliborov komšija je prijavio nasilnika, a sud je Demirovića tom prilikom osudio na 60 dana zatvora i obavezao ga da plati sudske troškove“, otkrio je izvor.

Godinama zlostavljao bivšu ženu

Komšije Dalibora Demirovića su u ranijem razgovoru za „Blic“ otkrile da on iza sebe ima brak u kojem je sa bivšom suprugom dobio četvoro djece koja su živjeli sa njim.

„Daliborova prva žena pobjegla je od njega glavom bez obzira. On je nju godinama tukao i maltretirao. Išla je po selu u podlivima. Oni su tokom braka dobili četvoro djece. Međutim, nakon posljednjeg prebijanja, kada je jedva ostala živa, žena je prijavila Dalibora i pobjegla. Otišla je, a da se nikome nije javila. Ostavila je djecu kod njega. Koliko sam čuo on je pretukao jedno dijete i ono je uspjelo da nađe majku i pobjegne kod nje“, tvrdi Daliborov komšija iz Pečenjevca.