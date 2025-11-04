Logo

Ako vidite ovog čovjeka HITNO zovite policiju

Izvor:

Telegraf

04.11.2025

17:49

Komentari:

0
Далибор Демировић
Foto: Fejsbuk

U leskovačkom selu Pečenjevce noćas je, kako se sumnja, Dalibor Demirović ubio svoju vanrbačnu suprugu Katarinu Gligorijević.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu kažu da se osumnjičeni za ubistvo nalazi u bjekstvu, odnosno nije još uvijek pronađen.

Tužilaštvo je dalo naloge policiji kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo.

Катарина Глигоријевић

Hronika

Ovo je Srpkinja čije tijelo je pronađeno u zamrzivaču

Slučaj je policiji prijavio rođeni brat osumnjičenog, rekavši da je kasno sinoć iz kuće svog brata čuo buku i svađu, a budući da njegov brat i njegova nevjenčana supruga Katarina imaju bračne probleme, posumnjao da se desilo nešto loše, piše "Telegraf".

Tijelo žene nađeno je u zamrzivaču.

Podijeli:

Tagovi:

Ubistvo

Leskovac

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ухапшени у акцији ''Ускок три'' спроведени у ПУ Требиње

Hronika

Uhapšeni u akciji ''Uskok tri'' sprovedeni u PU Trebinje

19 h

0
Минић: Закуцан задњи ексер у мртвачки сандук правосуђа БиХ

Republika Srpska

Minić: Zakucan zadnji ekser u mrtvački sanduk pravosuđa BiH

19 h

2
САД увеле нове санкције Сјеверној Кореји

Svijet

SAD uvele nove sankcije Sjevernoj Koreji

19 h

0
Драган Васиљевић

Ostali sportovi

Nova tragedija za srpski sport: Umro Dragan Vasiljević

19 h

0

Više iz rubrike

Ухапшени у акцији ''Ускок три'' спроведени у ПУ Требиње

Hronika

Uhapšeni u akciji ''Uskok tri'' sprovedeni u PU Trebinje

19 h

0
Илустрација

Hronika

Određen pritvor policajcu osumnjičenom za polnu zloupotrebu maloljetnice

21 h

0
Због тешке несреће саобраћај обустављен у овом дијелу БиХ

Hronika

Zbog teške nesreće saobraćaj obustavljen u ovom dijelu BiH

21 h

0
Катарина Глигоријевић

Hronika

Ovo je Srpkinja čije tijelo je pronađeno u zamrzivaču

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

16

Ministarstvo upozorava: Ko pali njive – gubi subvencije!

13

12

Dodik: Ustavni sud je srušio ustave Republike Srpske i BiH

13

10

Novi skandal u Sarajevu: Sada im smetaju izraelski klubovi, "građani" pokušali upasti na sjednicu Vlade

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner