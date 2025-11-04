Ako vidite ovog čovjeka HITNO zovite policiju

U leskovačkom selu Pečenjevce noćas je, kako se sumnja, Dalibor Demirović ubio svoju vanrbačnu suprugu Katarinu Gligorijević.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu kažu da se osumnjičeni za ubistvo nalazi u bjekstvu, odnosno nije još uvijek pronađen.

Tužilaštvo je dalo naloge policiji kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo.

Hronika Ovo je Srpkinja čije tijelo je pronađeno u zamrzivaču

Slučaj je policiji prijavio rođeni brat osumnjičenog, rekavši da je kasno sinoć iz kuće svog brata čuo buku i svađu, a budući da njegov brat i njegova nevjenčana supruga Katarina imaju bračne probleme, posumnjao da se desilo nešto loše, piše "Telegraf".

Tijelo žene nađeno je u zamrzivaču.