Ovo je Srpkinja čije tijelo je pronađeno u zamrzivaču

Tijelo Katarine Gligorijević pronađeno je noćas u zamrzivaču u porodičnoj kući u selu Pečenjevci kod Leskovca.

Kako se sumnja, nju je ubio vanbračni partner Dalibor Demirović.

Hronika Horor u Srbiji: Tijelo žene pronađeno u zamrzivaču

Kako se saznaje, u selu Pečenjevci i u Leskovcu u toku je intenzivna potraga za osumnjičenim.

Prema riječima komšija koji intenzivno tragaju za osumnjičenim za ubistvo žene, tijelo žene su navodno pronašla njegova djeca iz prvog braka.

Komšije: Tijelo je bilo u zamrzivaču

"Čuli smo da su oni prijavili zločin, a potom pobjegli. Tijelo je nađeno u zamrzivaču. U selu je preko 20 vozila policije, cijelo selo ga traži", kažu komšije.

Prema informacijama, ubijena žena je živjela u vanbračnoj zajednici sa osumnjičenim.

"Oni su u posljednjih godinu dana u nekom toksičnom odnosu, ona je čas odlazila, čas dolazila kod njega. Ona je rodom iz Leskovca, dolazila je ovdje u selo. Imali su jako turbulentan odnos", kažu komšije.

Više javno tužilaštvo u Leskovcu naložilo je obdukciju nakon koje će se znati tačan uzrok smrti.

Oglasilo se tužilaštvo u Leskovcu

"Policijska uprava u Leskovcu obavijestila je danas dežurnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu da postoje osnovi sumnje da je D.D, u toku prošle noći, ubio svoju vanbračnu suprugu G.K. i da je ona, bez znakova života, pronađena u porodičnoj kući osumnjičenog", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu.

U saopštenju koje su mediji dobili od glavnog javnog tužioca Ljiljane Zlatanović Janković se navodi da tužilaštvu još uvijek nije dostavljena krivična prijava povodom ovog događaja, a da se, prema informacijama koje imaju, D.D. nalazi u bjekstvu odnosno da još uvijek nije pronađen.

"Napominjemo da zvaničnog saopštenja u vezi sa ovim događajem nije bilo ni od strane Policijske uprave Leskovac, ni od strane Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, s obzirom na to da je tužilaštvo dalo naloge u cilju prikupljanja dodatnih obavještenja i daljeg postupanja policijskih službenika", ističe se u odgovoru Višeg tužilaštva u Leskovcu, prenosi "Blic".