Ovo je Srpkinja čije tijelo je pronađeno u zamrzivaču

Tijelo Katarine Gligorijević pronađeno je noćas u zamrzivaču u porodičnoj kući u selu Pečenjevci kod Leskovca.
Kako se sumnja, nju je ubio vanbračni partner Dalibor Demirović.
Horor u Srbiji: Tijelo žene pronađeno u zamrzivaču
Kako se saznaje, u selu Pečenjevci i u Leskovcu u toku je intenzivna potraga za osumnjičenim.
Prema riječima komšija koji intenzivno tragaju za osumnjičenim za ubistvo žene, tijelo žene su navodno pronašla njegova djeca iz prvog braka.
"Čuli smo da su oni prijavili zločin, a potom pobjegli. Tijelo je nađeno u zamrzivaču. U selu je preko 20 vozila policije, cijelo selo ga traži", kažu komšije.
Prema informacijama, ubijena žena je živjela u vanbračnoj zajednici sa osumnjičenim.
"Oni su u posljednjih godinu dana u nekom toksičnom odnosu, ona je čas odlazila, čas dolazila kod njega. Ona je rodom iz Leskovca, dolazila je ovdje u selo. Imali su jako turbulentan odnos", kažu komšije.
Više javno tužilaštvo u Leskovcu naložilo je obdukciju nakon koje će se znati tačan uzrok smrti.
"Policijska uprava u Leskovcu obavijestila je danas dežurnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu da postoje osnovi sumnje da je D.D, u toku prošle noći, ubio svoju vanbračnu suprugu G.K. i da je ona, bez znakova života, pronađena u porodičnoj kući osumnjičenog", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu.
U saopštenju koje su mediji dobili od glavnog javnog tužioca Ljiljane Zlatanović Janković se navodi da tužilaštvu još uvijek nije dostavljena krivična prijava povodom ovog događaja, a da se, prema informacijama koje imaju, D.D. nalazi u bjekstvu odnosno da još uvijek nije pronađen.
"Napominjemo da zvaničnog saopštenja u vezi sa ovim događajem nije bilo ni od strane Policijske uprave Leskovac, ni od strane Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, s obzirom na to da je tužilaštvo dalo naloge u cilju prikupljanja dodatnih obavještenja i daljeg postupanja policijskih službenika", ističe se u odgovoru Višeg tužilaštva u Leskovcu, prenosi "Blic".
