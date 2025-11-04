Kujović ponovo osuđen na osam godina zatvora zbog smrti supružnika Hršum

Amir Kujović (41) iz Sarajeva osuđen je u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu na osam godina zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj su poginuli supružnici Danijela (42) i Dario Hršum (50) iz Pala, te teško povrijeđena njegova saputnica Amina Rondić.

Presuda je izrečena nakon ponovljenog suđenja, budući da je Vrhovni sud Republike Srpske prošle godine ukinuo prvostepenu presudu u kojem je Kujoviću bila izrečena ista kazna.

Tragična nesreća dogodila se 11. avgusta 2020. godina na magistralnom putu Pale - Ljubogošta. U optužnici se navodi da je Kujović, bez važeće vozačke dozvole, upravljao "Mercedesom GLC 350", vlasništvo B.A. i bio je pod uticajem alkohola sa koncentracijom od 0,41 g/kg.

Brzinu nije prilagodio uslovima puta i vozio je 75km/h na mjestu gdje je ograničenje 60km/h, iako je bezbjedna brzina bila do 49 km/h, s obzirom na uslove. Vozilo nije držao uz desnu ivicu ivicu kolovoza, već je prešao u lijevu traku namijenjenu za saobraćaj iz suprotnog smjera.

”Svjestan da tako može ugroziti javni saobraćaj i dovesti u opasnost život ljudi Kujović je na to pristao i izgubio mogućnost da izbjegne saobraćajnu nezgodu. Prednjim dijelom vozila udario je u ”audi A3” kojim je upravljao Dario Hršum, krećući se iz Ljubogošte prema Palama. Usljed udara "audi" je sletio s kolovoza i u njemu su poginuli Dario i Danijela Hršum”, navodi se u oputžnici.