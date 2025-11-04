Logo

Banjaluka: Žena umrla u Osnovnom sudu, pred očima svjedoka

04.11.2025

13:43

Бањалука: Жена умрла у Основном суду, пред очима свједока
U popodnevnim časovima zgrada Osnovnog suda u Banjaluci postala je mjesto tragične nesreće.

Na trećem spratu zgrade preminula je žena, kojoj je iznenada pozlilo.

Hitna pomoć je odmah pozvana, ali, nažalost, ljekari nisu mogli da je spasu, žena je preminula na licu mjesta.

Uzrok smrti još uvijek se utvrđuje, a službe rade na identifikaciji svih okolnosti ovog tragičnog događaja. Zaposleni i posjetioci suda ostali su u šoku, a sigurnosne procedure u zgradi su dodatno pojačane.

Kako Srpskainfo saznaje žena je 1951. godište.

Banjaluka

preminula žena

