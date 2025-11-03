Logo

U nesreći povrijeđena žena iz Šipova, upućena u UKC

03.11.2025

20:45

Policija Republike Srpske Policija RS
Žena iz Šipova čiji su inicijali S.B. zadobila je tjelesne povrede kada je danas u Ulici Rade Marjanca u Šipovu udario putički automobil, nakon čega je upućena na liječenje u Univerzitetsko klinički centar /UKC/ Republike Srpske u Banjaluci.

Portparol Policijske uprave Mrkonjić Grad Božana Vulin rekla je Srni da je Policijskoj stanici Šipovo saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao putnički automobil kojim je upravljao R.G. iz ove opštine i pješak S.B. prijavljena u 11.10 časova.

Svijet

Islamisti planirali teroristički napad u Mičigenu

Vulinova je navela da su uviđaj saobraćajne nezgode izvršili pripadnici Policijske stanice Šipovo.

Šipovo

Saobraćajna nesreća

Društvo

Otkriveno kako je tifus dospio u Republiku Srpsku

Region

Fudbal

Hronika

Hronika

Hronika

Hronika

Hronika

