Maloljetnici opljačkali pet lokala za jednu noć

03.11.2025

18:53

Малољетници опљачкали пет локала за једну ноћ
Foto: Tanjug

Trojica maloljetnika opljačkala su pet lokala u Obrenovcu, u noći između 30. i 31. oktobra. Na meti su bili kafići, prodavnice i drugi objekti u centralnim gradskim ulicama, prenosi RTV Mag.

Kako se nezvanično saznaje, riječ je o maloljetnicima koji su iz objekata uzimali novac.

Новац

Ekonomija

Jedan od najbogatijih ljudi u BiH otkrio tajnu uspjeha

"Kada sam došla u prvu smjenu, vrata su bila pritvorena, mislila sam da sam zaboravila da zaključam", kaže Danijela Đurđević, prodavačica u jednom od opljačkanih objekata. "Međutim, vidjela sam da je odvaljen jedan dio vrata i pozvala sam gazdaricu, došli su inspektori poslije. Samo su pazar odnijeli, ništa nije bilo ispreturano".

Bez maske na licu ulazili su u lokale u kojima nisu pričinili veću materijalnu štetu.

Istraga je u toku.

