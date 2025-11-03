Maloljetnici opljačkali pet lokala za jednu noć

Izvor:
Trojica maloljetnika opljačkala su pet lokala u Obrenovcu, u noći između 30. i 31. oktobra. Na meti su bili kafići, prodavnice i drugi objekti u centralnim gradskim ulicama, prenosi RTV Mag.
Kako se nezvanično saznaje, riječ je o maloljetnicima koji su iz objekata uzimali novac.
"Kada sam došla u prvu smjenu, vrata su bila pritvorena, mislila sam da sam zaboravila da zaključam", kaže Danijela Đurđević, prodavačica u jednom od opljačkanih objekata. "Međutim, vidjela sam da je odvaljen jedan dio vrata i pozvala sam gazdaricu, došli su inspektori poslije. Samo su pazar odnijeli, ništa nije bilo ispreturano".
Bez maske na licu ulazili su u lokale u kojima nisu pričinili veću materijalnu štetu.
Istraga je u toku.
