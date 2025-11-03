Logo

Nije samo Japan: Američke nuklearne bombe su pale na još tri države

Izvor:

n1info.ba

03.11.2025

18:29

Da vas pitaju koliko država je bilo pogođeno američkim nuklearnim bombama, većina bi vjerovatno odgovorila jedna - Japan - i pogriješila.

Ne računajući "Zemlju izlazećeg Sunca", američke nuklearke su pale na tri države, a jedna se nalazi u Evropi.

Godine 1966. dva američka aviona sudarila su se u vazduhu iznad Španije ispustivši četiri nuklearne bombe.

Pukotine su se otvorile i iscurila je radioaktivna prašina, ostavljajući područje nesigurnim godinama.

Jedna od njih je nosila bojevu glavu eksplozivne snage 100 puta veće od bombe bačene na Hirošimu, prenio je "BBC".

Američke nuklearne bombe su takođe pale i na Grenland. Bombarder SAD-a, koji je nosio četiri hidrogenske bombe, srušio se u blizini baze. Nisu eksplodirale, ali se radijacija brzo proširila. Danska, kojoj pripada Grenland, toliko je bila šokirana ovim događajem da je zabranila sve nuklearne bombe na svojoj zemlji.

Takođe, SAD su i same bile žrtva incidenta sa nuklearnom bombom. Godine 1958. bombarder B-47 sudario se s borbenim avionom F-86 tokom trenažne misije i pao je kod ostrva Tybi u Džordžiji. Bomba, nuklearno oružje Mark 15 teško skoro 3,5 tone, odbačena je tokom vanredne situacije nakon sudara u vazduhu i nikada nije pronađena u Atlanskom okeanu.

