Muškarac pretučen usred restorana

Izvor:
Telegraf
03.11.2025
18:15
Komentari:0
Dvije osobe uhapšene su u Peći nakon što su pretukle jednu osobu i nanijele joj lakše tjelesne povrede.
O ovome je izvjestila tzv. kosovska policija.
Hronika
Vandalski čin na groblju u Bijeljini: Oskrnavljen spomenik inspektoru Nenadu Markoviću
Incident se, kako objašnjavaju, dogodio juče, 2. novembra, oko 19 časova u jednom restoranu u Peći, kada su i dobili prijavu o tuči.
Policija je odmah izašla na lice mjesta i uhapsila dvije osobe.
Nakon saslušanja, određen im je pritvor do 48 sati.
Povrijeđena osoba je prvo prevezena u Dom zdravlja u Istoku, a potom u Regionalnu bolnicu u Peći radi daljeg liječenja.
Nauka i tehnologija
ČetGPT više neće "glumiti doktora, advokata ili finansijskog savjetnika"
Otvoren je slučaj "pokušaj ubistva" i "laka tjelesna povreda".
Srbija
1 d0
Srbija
2 d0
Srbija
2 d0
Srbija
2 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu