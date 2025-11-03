Logo

Muškarac pretučen usred restorana

Izvor:

Telegraf

03.11.2025

18:15

Мушкарац претучен усред ресторана
Foto: ATV

Dvije osobe uhapšene su u Peći nakon što su pretukle jednu osobu i nanijele joj lakše tjelesne povrede.

O ovome je izvjestila tzv. kosovska policija.

Оскрнављен споменик бијељинског инспектора

Hronika

Vandalski čin na groblju u Bijeljini: Oskrnavljen spomenik inspektoru Nenadu Markoviću

Incident se, kako objašnjavaju, dogodio juče, 2. novembra, oko 19 časova u jednom restoranu u Peći, kada su i dobili prijavu o tuči.

Policija je odmah izašla na lice mjesta i uhapsila dvije osobe.

Nakon saslušanja, određen im je pritvor do 48 sati.

Povrijeđena osoba je prvo prevezena u Dom zdravlja u Istoku, a potom u Regionalnu bolnicu u Peći radi daljeg liječenja.

ChatGPT

Nauka i tehnologija

ČetGPT više neće "glumiti doktora, advokata ili finansijskog savjetnika"

Otvoren je slučaj "pokušaj ubistva" i "laka tjelesna povreda".

