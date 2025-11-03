Izbila tuča svadbi: Mlada zadržala svoje prezime i uslijedio haos

Kao da nije dovoljno čudnih običaja sa srpskih svadbi gdje, na primjer, kum sa svadbe ide do svog automobila na stolicama jer mu nije dozvoljeno da nogama dotakne tlo, na mrežama se nedavno povela zanimljiva i može se reći humoristična rasprava o bizarnim situacijama na svadbama u kojoj su glavni akteri članovi uže porodice mladenaca.

“U posljednje vrijeme čula sam par nevjerovatnih priča o svadbama koje su skoro propale zbog ponašanja roditelja mladenaca - majke, očevi, tašte, svekrve… Da li ste bili svjedoci nečeg sličnog ili imate svoju priču o tome kako su roditelji mladenaca pokušali da sabotiraju vjenčanje, izazovu dramu ili skrenu pažnju na sebe?”, pitala je na platformi Redit jedna korisnica i dobila niz interesantnih odgovora.

"Zadržala je svoje prezime, i tad je nastao haos"

“Da li se računa svadba u Leskovcu kad je mlada riješila da zadrži svoje prezime, a neko sa mladoženjine strane (da li njegov otac?!) viknuo 'ku*vo', i nastala opšta tuča”, podijelio je svoje utiske jedan forumaš.

Priča o mladoženjinom ocu koji je pojeo sam posljednje ostatke svadbene torte sve je nasmijala:

“Ostavili smo radnicima u lokalu torte, pojelo se dosta, uzeli smo tri parčeta s namjerom da ih zamrznemo... Elem, dam ja ocu u krilo kutiju. Stignemo do gajbe gdje smo bili sa gostima, stajemo, gledam gdje je torta - lik pojeo usput iz krila sve šakom”, čudom se čudio nekadašnji mladoženja sjećajući se tog događaja.

Sljedeća situacija je nalik onoj “Televisa presenta”:

“Snajin otac dao burazeru praznu pušku pa počeo da ga zeza da ne zna ni iz puške da opali, kako će unuke da mu pravi. Naš ujak htio da ga bije flašom. Snajin buraz nam dao patrone. Burazer umjesto u jabuku gađa motku na koju je okačena. Prebije motku sačmom iz nekog pokušaja, motka padne na kola budućeg tasta, koji se još svađa sa našim ujakom. Umiješa se tašta, dere se na muža – šta se majmunišeš kao da je princeza neka, a ne da je jedva ovog našla”, u dahu je ispisao očevidac događaja, da bi jedan od komentara bio: “Fina neka porodica”.

Ko će platiti vjenčanicu

U epizodi kad te izda najrođeniji, to izgleda ovako:

“Drugarica se udavala. Unaprijed su se dogovorili ko šta plaća. Njena keva zapela da joj plati vjenčanicu. Ajde, kao poklon od majke. Dva dana pred svadbu, keva joj kaže da joj ne pada na pamet da joj plati vjenčanicu. Pa opšti haos dok nisu našli pare za to. Zamalo da se uda u običnoj haljini”.

"Pjesme na svadbi znala dva živa pjevača na prostoru SFRJ”

Izbor pjesama je uvijek jedan od najvećih problema na slavljima, pa tako i u sjećanju ovog forumaša sa nekoliko svadbi:

“Najgore što možete da uradite na svojoj svadbi jeste da pustite roditelje da naručuju pjesme. Bio sam na više od tri svadbe gdje su roditelji naručivali pjesme... Ajde što pjesme ne prate momenat svadbe, nego što pjesmu znaju mladoženjin otac, stric i dva živa pjevača na prostoru SFRJ”.

Za rubriku "Vjerovali ili ne"

"Godina 2017. sjedim, ušlo se u programsku šemu, atmosferica. Na moje oči mladoženja nasred podijuma se žvalavi sa mladinom rođenom sestrom! Mlada baš nije sportski podnijela, sreća pa je mali broj gostiju ispratio situaciju”.

"Brak nam je i sad baš onakav kako je i počeo"

I jedno tužno sjećanje:

“Odlučili smo da se vjenčamo u opštini samo u prisustvu svjedoka, i o tome smo obavijestili porodice. Ali to nije spriječilo njegovu majku i njenu sestru da se nacrtaju ispred opštine. Osjećala sam se kao krpa, jer moja majka nije bila tu, otac smrtno bolestan, tetka mrtva... Takav nam je i brak, baš kako je počeo”.