Ceca o neprijatnoj situaciji na koncertu: ''Plasirane su laži..''

Muzička diva Ceca Ražnatović stigla je na snimanje Zvezda Granda, vidno raspoložena u u uskoj suknji i bijeloj majici s jaknicom i čizmama na visoku štiklu.

Naime, Ceca je čim je izašla iz auta pozdravila novinare i odgovorila na pitanje kako je.

- Dobar dan, odlično sam!

Novinarka je Ceci uputila pitanje o situaciji koja se dogodila prethodnognog vikenda u Velesu, na šta je ona odgovorila.

- Jel ste vi novinari? A, što niste istražili? - upitala je Ceca, na šta je novinar dodao da su istražili da joj je djevojka iz publike dala zastavu.

- I dalje? Pa kako ništa. Plasirane su laži da mi je prekinut koncert i da sam prisilno spuštena s bine. Jel to tačno? Otpjevala preko dva i po sata, čast izuzecima. Jeste, desila se ta situacija i ja sam već dala izjavu na tu temu i to je riješeno. Ima gorih afera za koje niste smarali moje kolege, pa sad maltene podrška. Šta se ljudi desilo? Ja trajem 40 godina i u životu nisam imala zapaljivu izjavu, a kamoli nešto drugo.

- Ljudi vrijeđaju ljude, vrijeđaju svoje kolege.. Vi se fanovski ponašate. E to je sramota, to je sramota...

"Žao mi je ako je taj čin nekoga povredio"

Balkanska zvijezda Svetlana Ceca Ražnatović oglasila se nakon što je u Velesu podigla zastavu Bugarske.

- Nije strano da uvijek rado prihvatim svaku zastavu iz moje publike, jer je to moja publika, moj narod, moji ljudi. Nas povezuje ljubav prema pjesmi, bez obzira odakle ko dolazi. Žao mi je ako je taj čin nekoga povrijedio - to mi zaista nije bila namjera, a posebno ne da povrijedim ili uvrijedim domaćine. Vjerujem da to znate. Hvala vam na divnoj večeri, na prelijepoj energiji, ljubavi i uspomenama koje smo zajedno stvorili - izjavila je Ceca koja je u Velesu održala čitav koncert u trajanju od dva sata, te isti ni u jednom trenutku nije prekinut.

Na rekacije koje se dijele na društvenim mrežama, Ceca poručuje:

- Reakcije su se dogodile u sali, između moje publike i mene. Mi znamo kako smo se proveli - šta je bilo lijepo, a šta manje lijepo u koncertu koji je trajao dva sata. To je ono što je najvažnije. Nećemo se baviti reakcijama na društvenim mrežama, jer svi mi koji smo te večeri bili zajedno u Velesu znamo šta se zaista dogodilo. Ništa i niko ne može da stane između moje publike i mene - izjavila je Svetlana Ceca Ražnatović.