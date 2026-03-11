Ovo je žena za koju se sumnja da je otela sedmoro djece na granici sa Srbijom

Mađarska policija sprovodi veliku akciju na tromeđi Mađarske, Srbije i Rumunije, u potrazi za sedmoro djece i Eržebet Anitom Pap (39), za koju se sumnja da je povezana sa nestankom maloljetnika.

U početku policiji grada Makoa 7. marta je prijavljeno da je nestalo četvoro braće i sestara, ali je kasnije utvrđeno da je nestalo još troje djece.

Nestala djeca

U prvom krugu potrage prijavljen je nestanak četvoro Buzaša: Abela (2), Kevina (7), Dominika (8) i Anite Rubin (9). Zatim je spisak proširen za trogodišnju Lilijen, Đerđa (8) i Amiru Džesiku (10).

Svijet Drama na granici sa Srbijom: Nestalo sedmoro djece

Najmlađe dijete ima dvije godine, dok najstarije ima 11. Policija ne želi da iznosi detalje o postupku hapšenja zbog uspjeha postupka pretresa i prava djece na privatnost. Trenutno sprovode veliku potragu kako bi utvrdili gdje se nalazi sedmoro djece i žena za koju se vjeruje da je u njihovom društvu.

Osumnjičena za otmicu djece

Ne zna se u kakvom su međusobnom odnosu žena i djeca

"Djeca su nestala i ne zna se u kakvom su međusobnom porodičnom ili krvnom srodstvu sa ženom koja je na potjernici, upravo, zbog njih. Tragovi ukazuju na to da ih je Eržebet odvela, unapred ih organizovala i da su zajedno pobjegli", navode iz policije.

"Tako velika grupa ne može da putuje javnim prevozom a da ne bude primećena. Čak i putovanje privatnim vozilom zahtjeva minibus. Prema mom iskustvu, kada žena, najvjerovatnije majka, jer se na osnovu traženih fotografija može otkriti sličnost između žene i djece, ukrade ili pobjegne sa djetetom, iza toga može biti porodična drama. Na primjer, oduzeta su joj", navode stručnjaci.

Dodaju da nije isključeno da je upravo puštena iz zatvora ili iz nekog drugog razloga nije bila u mogućnosti da se nosi sa svojom djecom. Policija mora brzo da djeluje u interesu dece, jer nije slučajno što su bila smještena odvojena od svojih porodica.