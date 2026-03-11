Logo
Large banner

"Ostanite kod kuće"; "Prst na obaraču": Dramatičan apel Reze Pahlavija

Autor:

ATV

11.03.2026

11:05

Komentari:

0
"Останите код куће"; "Прст на обарачу": Драматичан апел Резе Пахлавија
Foto: Tanjug / AP / Thomas Padilla

Sin posljednjeg iranskog šaha Reza Pahlavi pozvao je danas Irance da "napuste ulice" i da radi sopstvene bezbjednosti ostanu kod kuće.

"Dragi sunarodnici, ulazimo u kritičnu fazu naše završne borbe. Molim vas da se što prije opremite najvažnijim potrepštinama i da, zbog vlastite bezbjednosti, napustite ulice i ostanete kod kuće", napisao je on na mreži Iks.

Poručio im je i da nastave sa štrajkom i da se ne pojavljuju na poslu, kako bi pokazali solidarnost, kao i da nastave snažno da skandiraju noću kako bi pokazali svoje jedinstvo.

Vojnim i bezbednosnim snagama je poručio da je ovo njihova "posljednja šansa da se odvoje od represivnih snaga i pridruže se narodu".

Ranije danas, šef policije Irana Ahmad Reza Radan upozorio je građane da ne izlaze na ulice na proteste zbog promjene režima, navodeći da će osobe koje učestvuju u protestima biti tretirane kao neprijatelji države, prenosi Tanjug.

Netanjahu pozvao Irance na ustanak

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ranije je pozvao Irance da ustanu protiv rukovodstva te zemlje, dok traju američko-izraelski napadi na Iran.

"Više nećemo smatrati demonstrantom nikoga ko izađe na ulice na zahtjev neprijatelja. Smatraćemo ga neprijateljem a ne demonstrantom, i tako ćemo ga tretirati", rekao je Radan na državnoj televiziji, prenosi danas Rojters.

Иран Техеран

Svijet

"Snage bezbjednosti drže prst na obaraču": Strašno upozorenje izdato u Iranu

On je kazao da sve iranske "snage bezbjednosti drže prst na obaraču".

Američki predsjednik Donald Tramp je više puta ranije pozivao Irance da svrgnu vodstvo u Teheranu, ali ih je takođe pozvao da ne izlaze na ulice, u trenutku kada traju američko-izraelski napadi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Reza Pahlavi

Iran

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Младић који је био у коми 18 дана

Svijet

Bio sam u komi 18 dana, svi su mislili da je gotovo: Tada sam vidio nešto nevjerovatno

3 h

0
Дронови у иранском тунелу

Svijet

Iran objavio spisak meta za gađanje: Ugrožena sjedišta svjetski poznatih kompanija

4 h

0
Кремљ запријетио: Руска војска ће одговорити!

Svijet

Kremlj zaprijetio: Ruska vojska će odgovoriti!

5 h

0
Пресуда за окрутност: Убица ноја Зенека осуђен на 7 године затвора

Svijet

Presuda za okrutnost: Ubica noja Zeneka osuđen na 7 godine zatvora

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

08

SIPA upozorava na kruženje lažnih mejlova!

13

45

Istraga tragedije u Šušnjarima: Sin pogođen s tri hica, otac imao ranu na glavi

13

39

Željka Cvijanović zatražila hitno izjašnjenje Predsjedništva o Rezoluciji Bahreina

13

26

Milanović o bezbjednosnoj politici EU: Evropa je čopor kućnih mačaka

13

21

Klokić u posjeti MSP Italije, predloženo organizovanje privredne misije Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner