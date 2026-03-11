"Ostanite kod kuće"; "Prst na obaraču": Dramatičan apel Reze Pahlavija

Sin posljednjeg iranskog šaha Reza Pahlavi pozvao je danas Irance da "napuste ulice" i da radi sopstvene bezbjednosti ostanu kod kuće.

"Dragi sunarodnici, ulazimo u kritičnu fazu naše završne borbe. Molim vas da se što prije opremite najvažnijim potrepštinama i da, zbog vlastite bezbjednosti, napustite ulice i ostanete kod kuće", napisao je on na mreži Iks.

Poručio im je i da nastave sa štrajkom i da se ne pojavljuju na poslu, kako bi pokazali solidarnost, kao i da nastave snažno da skandiraju noću kako bi pokazali svoje jedinstvo.

Vojnim i bezbednosnim snagama je poručio da je ovo njihova "posljednja šansa da se odvoje od represivnih snaga i pridruže se narodu".

Ranije danas, šef policije Irana Ahmad Reza Radan upozorio je građane da ne izlaze na ulice na proteste zbog promjene režima, navodeći da će osobe koje učestvuju u protestima biti tretirane kao neprijatelji države, prenosi Tanjug.

Netanjahu pozvao Irance na ustanak

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ranije je pozvao Irance da ustanu protiv rukovodstva te zemlje, dok traju američko-izraelski napadi na Iran.

"Više nećemo smatrati demonstrantom nikoga ko izađe na ulice na zahtjev neprijatelja. Smatraćemo ga neprijateljem a ne demonstrantom, i tako ćemo ga tretirati", rekao je Radan na državnoj televiziji, prenosi danas Rojters.

On je kazao da sve iranske "snage bezbjednosti drže prst na obaraču".

Američki predsjednik Donald Tramp je više puta ranije pozivao Irance da svrgnu vodstvo u Teheranu, ali ih je takođe pozvao da ne izlaze na ulice, u trenutku kada traju američko-izraelski napadi.