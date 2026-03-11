Ministarstvo trgovine: Olakšaće se inspekcijski nadzor!

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac i pomoćnik ministra za trgovinu Dušanka Tegeltija sastali su se danas sa glavnim republičkim tržišnim inspektorom Vasom Jankovićem.

Tema sastanka bila je kontrola kretanja cijena na tržištu Republike Srpske, sa posebnim akcentom na cijene naftnih derivata i poštovanje Uredbe o ograničenju marže na naftu i naftne derivate, kojom je propisana maksimalna veleprodajna marža od 0,06 KM po litru, te maksimalna maloprodajna marža od 0,25 KM po litru derivata.

Na sastanku je istaknuto da su kontrole intenzivirane u proteklih nekoliko dana i da su kapaciteti tržišne inspekcije angažovani u punom kapacitetu.

Tokom sastanka razgovarano i o unapređenju Uredbe o ograničenju marže na naftu i naftne derivate, s ciljem olakšavanja inspekcijskog nadzora.

- S tim u vezi, već na narednoj sjednici Vlade Republike Srpske biće razmatrana Odluka o ograničenju marže na naftu i naftne derivate, kojom će se dodatno precizirati način obračuna marži i utvrđivanja prodajne cijene naftnih derivata u slučajevima kada trgovci već imaju zalihe - saopšteno je iz Ministarstva trgovine i turizma Srpske.

Odlukom će biti propisano da su trgovci, ukoliko imaju na zalihi naftne derivate, obavezni da prodajnu cijenu formiraju uzimajući u obzir i cijenu tih zaliha, u skladu sa formulom utvrđenom u Odluci.

- Na ovaj način kupci će biti dodatno zaštićeni i osigurano poštovanje maksimalno propisanih marži - ističe se u saopštenju.

Takođe, Odlukom će biti definisano da se ograničenje marže neće primjenjivati na aditivirane naftne derivate, koji su višeg nivoa kvaliteta, osim u slučaju kada trgovci na svojim benzinskim pumpnim stanicama prometuju isključivo aditivirane derivate. U tom slučaju bi bili obavezni da se pridržavaju maksimalne maloprodajne marže od 0,25 KM po litru derivata.

Naglašeno je da se novom odlukom neće mijenjati visina propisanih veleprodajnih i maloprodajnih marži, već će se njome dodatno precizirati način njihovog obračuna i primjene u praksi.