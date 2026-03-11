Tvrde da su ubili 13 američkih vojnika; Evropljani sljedeća meta?

Irački Islamski otpor saopštio je da je tokom proteklih 12 dana izveo 291 vojnu operaciju protiv Sjedinjenih Američkih Država u Iraku i regionu, pri čemu je, kako tvrde, poginulo 13 američkih vojnika, a desetine drugih ranjeno.

Prema saopštenju grupe, u posljednja 24 sata sproveden je 31 napad uz korišćenje desetine dronova i raketa za ciljanje američkih baza, prenio je Press tv.

Islamski otpor je, takođe, upozorio evropske zemlje da ne učestvuju u napadima protiv Irana, navodeći da bi svaka zemlja koja se uključi postala legitimna meta odmazde u regionu.

Ta grupa je juče saopštila da su njeni borci oborili američki dron MQ-9 Riper u severnoj provinciji Basra, koristeći "odgovarajuće oružje".

Ovi događaji uslijedili su nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli vazdušne napade na Iran 28. februara. Sukobi su do sada odnijeli više od 1.200 civilnih života, uključujući stotine žena i djece, ističe grupa.