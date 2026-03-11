Paravcu pet godina zatvora za šverc kokaina u predmetu ”Smagler”

Okružni sud u Doboju osudio je Milana Paravca (30) iz tog grada na pet godina zatvora zbog šverca 4,5 kilograma kokaina u predmetu ”Smagler”!

Presuda je izrečena nakon što je Paravac s tužilaštvom sklopio sporazum o priznanju krivice. Paravac je je oglašen krivim za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom.

U autu krio 4,5 kilograma kokaina

Odlukom suda od Paravca je oduzet automobil ”audi A6”, u kojem je prevozio 4,5 kilograma droge kada je uhapšen 5. juna prošle godine na izlazu s autoputa ”9. januar” u Kladarima. Droga je pronađena u posebno izrađenom ”štku” koji se nalazio ispod konzole mjenjača u automobilu.

Oduzet mu je zaplijenjeni kokain, kao i 26.410 evra u kešu koji su takođe pronađeni prilikom hapšenja i dva mobilna telefona. Presudom je dužan da plati troškove postupka u iznosu od 3.520 KM. U kaznu mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od dana hapšenja, a pritvor je produžen do pravosnažnosti presude.

U ”Smagleru” optuženo 20 osoba

Optužnicom u predmetu ”Smagler” obuhvaćeno je ukupno 20 osoba. Osim Paravca, ranije su na po tri godine zatvora osuđeni Srđan Makrić (33) zvani Mamula i Dušan Jaljilović (30) zvani Dule.

U optuženičkoj klupi su još i Dario Jekić zvani Jeka kome se, osim trgovine drogom, na teret stavljaju paljevine vozila, neovlašteno posjedovanje oružja, neovlašteno fotografisanje... Optuženi su još i Mihajlo Vuković, Nikola Paravac, Aleksandar Miladinović, Damir Dejanović, Bojan Tutnjević, Nermin Bećirović, Dušan Dušanić, Nemanja Jović, Mišo Kuprešak, Goran Lazić, Dušan Okilj, Miloš Pejić, Dejan Keser, Đorđe Jerinić, Nenad Kuprešak i Sanin Salihović.