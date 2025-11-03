Logo

ATV saznaje: Radovi na putu Bileća-Trebinje gotovi do kraja novembra

ATV

03.11.2025

15:34

АТВ сазнаје: Радови на путу Билећа-Требиње готови до краја новембра
Foto: ATV

U mjestu Žudojevići, na magistralnom putu Bileća–Trebinje, već nekoliko dana vrši se sanacija kosine usjeka.

Saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 300 metara, uz moguće obustave do 15 minuta, a vozila se preusmjeravaju na alternativni put.

Учитељица покренула буру

Zanimljivosti

Učiteljica snimkom pokrenula buru: Da li je OK da u ovome idem u školu?

Iz Hercogovina puteva za ATV kažu da će radovi, ukoliko vremenski uslovi budu dozvoljavali, biti završeni do kraja novembra. Radove izvodi firma ITEL d.o.o.

Ovo je jedna od kritičnih tačaka ovoga dijela magistralnog puta na jugu Srpske, gdje su bili česti odroni.

