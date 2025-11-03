Užas u Hrvatskoj: U šumi pronađene kosti, sumnja se da su ljudske

Izvor:
Večernji.hr
03.11.2025
15:38
Komentari:0
Kako javlja PU istarska u Hrvatskoj, lovci su u šumi kod Novigrada otkrili kosti za koje se sumnja da su ljudske.
Policija u Umagu primila je dojavu o ovom jezivu pronalasku u nedjelju oko 10:10 sati.
Gradovi i opštine
ATV saznaje: Radovi na putu Bileća-Trebinje gotovi do kraja novembra
Kosti su pronađene na području između Stancije Rosello i Stancije Vinjeri, a o događaju je odmah obaviješteno nadležno državno tužilaštvo.
Na mjestu pronalaska obavljen je uviđaj, a kosti će biti predate sudskoj medicini radi utvrđivanja njihovog porijekla.
Scena
1 d0
Zanimljivosti
1 d0
Svijet
1 d0
Republika Srpska
1 d2
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu