Užas u Hrvatskoj: U šumi pronađene kosti, sumnja se da su ljudske

Kako javlja PU istarska u Hrvatskoj, lovci su u šumi kod Novigrada otkrili kosti za koje se sumnja da su ljudske.

Policija u Umagu primila je dojavu o ovom jezivu pronalasku u nedjelju oko 10:10 sati.

Kosti su pronađene na području između Stancije Rosello i Stancije Vinjeri, a o događaju je odmah obaviješteno nadležno državno tužilaštvo.

Na mjestu pronalaska obavljen je uviđaj, a kosti će biti predate sudskoj medicini radi utvrđivanja njihovog porijekla.