Porodica ubijenog Aleša mu ispunila želju

Porodica je poručila da bi to bila i njegova želja, prenio je Indeks.

Treba podsjetiti, četrdesetosmogodišnji ugostitelj preminuo je sredinom oktobra, u ranim jutarnjim satima, nakon što je zadobio udarac u glavu ispred noćnog kluba Lokal Patriot.

Šutar je došao po svog sina, kojeg je ranije maltretirala grupa Roma. Pokušao ga je zaštititi, ali je napadnut. Jedan od napadača iz te grupe udario ga je u glavu, i od posljedica udarca je preminuo. Zadobio je teške povrede glave, unutrašnje krvarenje i prijelom vratnog pršljena, a ljekari ga nisu uspjeli spasiti.

Za ubistvo je osumnjičen 21-godišnji Sabrijan Jurković, kojem je istražni sudija u Novom Mestu odredio pritvor. Na sudu je objavljeno da osumnjičeni nije priznao krivicu. Prijeti mu kazna od pet do petnaest godina zatvora. Jurković je kao maloljetnik bio evidentiran zbog imovinskog kriminala i krivičnih djela s elementima nasilja, uključujući i seksualno zlostavljanje osobe mlađe od petnaest godina.

Zbog tragičnog događaja sastao se i politički vrh na zahtjev premijera Roberta Goloba, a dvoje ministara podnijelo je ostavke.

Slovenačka vlada započela je pripremu radikalnih mjera za povećanje bezbjednosti, koje su predstavljene na vanrednoj sjednici opštinskog vijeća Novog Mesta. Na područje Policijske uprave Novo Mesto upućene su dodatne policijske snage i posebne jedinice radi udvostručenja policijske prisutnosti, dok je direktor policije Damjan Petrič naložio stručni nadzor nad radom tamošnje policijske uprave.

Golob je naglasio da se pojedine mjere, poput obaveznog pohađanja vrtića i škola, već provode od 1. septembra, ali da one ne mogu spriječiti nasilje koje se događa izvan obrazovnih institucija. Novi paket promjena, rekao je, donijeće drugačiji pristup nasilničkom ponašanju odraslih osoba.