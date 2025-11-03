Špirić: Koncept opozicije je bunt, jer nemaju izborni legitimitet

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić rekao je da je bunt koncept opozicionih stranaka, jer nemaju izborni legitimitet.

Špirić je pozvao da se stvari na evropskom putu strpljivo pomjeraju do izbora 2026. godine.

"Ko će biti vlast poslije toga, hoće li biti trojka, petorka, šestorka..., to niko ne zna. Neka bude ko god", rekao je Špirić i dodao da se do tog datuma mora poštovani izborni legalitet i legitimitet i da je sve drugo anarhija.

Komentarišući izjavu delegata Nenada Vukovića, koji je rekao da se blokada Doma naroda može riješiti demonstracijama, Špirić je podsjetio da je Vuković završio Fakultet fizičkog vaspitanja.

"On je difovac. Snaga klade valja, um caruje. Imam osjećaj, da mnogi, kada je Bog dijelio pamet, nisu bili kod kuće", rekao je Špirić.