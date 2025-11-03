Radnici RiTE Ugljevik traže smjenu Đokića i kompletne uprave

Ostavka Petra Đokića i smjena kompletne uprave preduzeća RiTE Ugljevik, samo su neki od zahtjeva radnika RiTE koji su od subote u štrajku, saznaje ATV.

Kako saznajemo, radnici traže i da koncesiono polje Ugljevik istok 2 bude u vlasništvu RiTE Ugljevik u "cjelosti, bez naknade i odmah".

Oni su uputili i poziv premijeru Savi Miniću da dođe u Ugljevik i da im "uživo objasni" šta se dešava.

Između ostalog traže da ne bude "angažovanja trećih lica u RiTE Ugljevik u bilo kom obliku. Traže i kako navode, poštovanje Kolektivnog ugovora i povećanje koeficijenta proizvodnim radnicima, te investicije u RJ "Rudnik".

Kako su naveli, obustava rada ostaje na snazi dok se ne ispune ovi zahtjevi.