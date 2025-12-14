Logo
Large banner

Ubice otac i sin! Otkriveni novi detalji o terorističkom napadu u Sidneju

Izvor:

SRNA

14.12.2025

21:57

Komentari:

0
Сиднеј-терористички напад
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Baker

Žrtve terorističkog napada u Sidneju imaju od 10 do 87 godina, a napadači su bili otac i sin u dobi od 50 i 24 godine, rečeno je na konferenciji za novinare predstavnika vlasti Novog Južnog Velsa.

Premijer Novog Južnog Velsa Kris Mins rekao je da se 42 osobe i dalje nalaze u bolnici.

Povjerenik policije Novog Južnog Velsa je rekao da vlasti ne tragaju za drugim počiniteljima, da su napadači bili otac i sin.

On je naveo da je otac ubijen u policijskoj intervenciji, dok se sin i dalje nalazi u bolnici.

Tokom pretresa je utvrđeno da je 50-godišnjak imao dozvole za šest komada vatrenog oružja, a svih šest pronađeno je na mjestu napada.

Prema posljednjima podacima, u napadu na plaži Bondaj tokom obilježavanja jevrejskog praznika Hanuka poginulo je 16 ljudi, uključujući napadača.

Podijeli:

Tagovi:

Sidnej

napadač

otac

sin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Обрадовић забринуо навијаче Звезде: Ево шта је рекао

Košarka

Obradović zabrinuo navijače Zvezde: Evo šta je rekao

2 h

0
Турска пјевачица која је страдала 26. септембра 2025. године

Scena

Poznata turska pjevačica ipak nije pala? Uhapšena kćerka, osumnjičena za ubistvo

2 h

0
Сутра славимо Светог Авакума: За спас своје душе изговорите ове ријечи

Društvo

Sutra slavimo Svetog Avakuma: Za spas svoje duše izgovorite ove riječi

2 h

0
Од овог бизниса Мирка Васиљевић млати паре

Scena

Od ovog biznisa Mirka Vasiljević mlati pare

2 h

0

Više iz rubrike

Расте број страдалих у Аустралији, убијено и дијете

Svijet

Raste broj stradalih u Australiji, ubijeno i dijete

3 h

0
Расте број мртвих у масакру у Сиднеју, огласио се и Трамп

Svijet

Raste broj mrtvih u masakru u Sidneju, oglasio se i Tramp

4 h

0
Преживио Холокауст, страдао у нападу на плажи Бондај!

Svijet

Preživio Holokaust, stradao u napadu na plaži Bondaj!

4 h

0
Ледена катастрофа: 60 милиона људи у опасности

Svijet

Ledena katastrofa: 60 miliona ljudi u opasnosti

4 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

06

Oboren svjetski rekord: Više od 1.400 parova se ljubilo u isto vrijeme

22

02

Posljednja scena u "Tvrđavi" lomi srca: Junaci serije zapjevali "Maramu plavu", zna se kome je posvećena

21

57

Ubice otac i sin! Otkriveni novi detalji o terorističkom napadu u Sidneju

21

48

Obradović zabrinuo navijače Zvezde: Evo šta je rekao

21

42

Poznata turska pjevačica ipak nije pala? Uhapšena kćerka, osumnjičena za ubistvo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner