Ubice otac i sin! Otkriveni novi detalji o terorističkom napadu u Sidneju

Žrtve terorističkog napada u Sidneju imaju od 10 do 87 godina, a napadači su bili otac i sin u dobi od 50 i 24 godine, rečeno je na konferenciji za novinare predstavnika vlasti Novog Južnog Velsa.

Premijer Novog Južnog Velsa Kris Mins rekao je da se 42 osobe i dalje nalaze u bolnici.

Povjerenik policije Novog Južnog Velsa je rekao da vlasti ne tragaju za drugim počiniteljima, da su napadači bili otac i sin.

On je naveo da je otac ubijen u policijskoj intervenciji, dok se sin i dalje nalazi u bolnici.

Tokom pretresa je utvrđeno da je 50-godišnjak imao dozvole za šest komada vatrenog oružja, a svih šest pronađeno je na mjestu napada.

Prema posljednjima podacima, u napadu na plaži Bondaj tokom obilježavanja jevrejskog praznika Hanuka poginulo je 16 ljudi, uključujući napadača.