Raste broj mrtvih u masakru u Sidneju, oglasio se i Tramp

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se o masakru u Sidneju na plaži Bondi u kom je ubijeno 16, a ranjeno je najmanje 30 osoba. Tramp je čestitao čoveku koji je razoružao jednog od dvojice napadača koji je teško ranjen u pucnjavi, prenosi "Skaj Njuz".

"Ovo je strašan i antisemitski napad, čestitam hrabrom čoveku koji je napao jednog pucača. Želim da odam počast svima.

Australiji, premijeru, svima sa kim imamo dobre odnose. Strašna situacija je tamo", započeo je Tramp.

Srbija "Počivaj u miru, debeljko" Ovo je Slađan koji je ubijen, motiv pljačka

Komentarisao je i hrabrog muškarca koji je sa leđa prišao jednom napadaču i oteo mu pušku. O njemu bruji cijela planeta, a ispostavilo se da je riječ o lokalnom prodavcu voća.

"Veliko poštovanje za tog čovjeka", dodao je američki predsjednik.