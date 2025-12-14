Logo
Large banner

Raste broj mrtvih u masakru u Sidneju, oglasio se i Tramp

14.12.2025

20:20

Komentari:

0
Расте број мртвих у масакру у Сиднеју, огласио се и Трамп
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se o masakru u Sidneju na plaži Bondi u kom je ubijeno 16, a ranjeno je najmanje 30 osoba. Tramp je čestitao čoveku koji je razoružao jednog od dvojice napadača koji je teško ranjen u pucnjavi, prenosi "Skaj Njuz".

"Ovo je strašan i antisemitski napad, čestitam hrabrom čoveku koji je napao jednog pucača. Želim da odam počast svima.

Australiji, premijeru, svima sa kim imamo dobre odnose. Strašna situacija je tamo", započeo je Tramp.

Слађан

Srbija

"Počivaj u miru, debeljko" Ovo je Slađan koji je ubijen, motiv pljačka

Komentarisao je i hrabrog muškarca koji je sa leđa prišao jednom napadaču i oteo mu pušku. O njemu bruji cijela planeta, a ispostavilo se da je riječ o lokalnom prodavcu voća.

"Veliko poštovanje za tog čovjeka", dodao je američki predsjednik.

Ахмед ал Ахмед сиднеј

Svijet

Goloruk zaustavio teroristu! Ovo je heroj kojeg slavi Australija

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Sidnej

Teroristički napad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нови снимци језивог напада у Сиднеју: Нападачи пуцали директно у људе

Svijet

Novi snimci jezivog napada u Sidneju: Napadači pucali direktno u ljude

1 h

0
Приведене још двије особе због пуцњаве на плажи у Аустралији

Svijet

Privedene još dvije osobe zbog pucnjave na plaži u Australiji

2 h

0
Ахмед ал Ахмед разоружава терористу у Сиднеју

Svijet

Goloruk zaustavio teroristu! Ovo je heroj kojeg slavi Australija

5 h

0
Цвијановићева осудила напад у Сиднеју: ''Српска стоји чврсто уз пријатељски јеврејски народ''

Republika Srpska

Cvijanovićeva osudila napad u Sidneju: ''Srpska stoji čvrsto uz prijateljski jevrejski narod''

6 h

0

Više iz rubrike

Преживио Холокауст, страдао у нападу на плажи Бондај!

Svijet

Preživio Holokaust, stradao u napadu na plaži Bondaj!

1 h

0
Ледена катастрофа: 60 милиона људи у опасности

Svijet

Ledena katastrofa: 60 miliona ljudi u opasnosti

1 h

1
Почео кључан састанак за прекид ватре: Зеленски са америчким изасланицима

Svijet

Počeo ključan sastanak za prekid vatre: Zelenski sa američkim izaslanicima

1 h

0
Више од половине Нијемаца не може слободно да изрази мишљење

Svijet

Više od polovine Nijemaca ne može slobodno da izrazi mišljenje

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

44

Mila Čečavac (5) iz Dervente boluje genetske bolesti - izgradnja centra olakšala bi svakodnevnicu

20

43

Nevolje u raju: Tri robotaksija potpuno blokirala ulicu

20

42

Dvojac optužen za fingiranje saobraćajne nezgode kako bi prevarili osiguranje

20

24

Originalna priča o Stjuartu Malom je mnogo čudnija i jezivija ​​nego što mislite

20

20

Raste broj mrtvih u masakru u Sidneju, oglasio se i Tramp

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner