Logo
Large banner

Ledena katastrofa: 60 miliona ljudi u opasnosti

Izvor:

Tanjug

14.12.2025

19:26

Komentari:

1
Ледена катастрофа: 60 милиона људи у опасности

Talas hladnoće ovog vikenda pogodio je dijelove Sjedinjenih Američkih Država, a upozorenje na veoma niske temperature izdato je za gotovo 60 miliona stanovnika u Mineapolisu, Čikagu, Sent Luisu, Nešvilu, Memfisu, Atlanti, Nju Orleansu, Džeksonvilu.

Najniže temperature pogodiće Srednji Zapad i Severne ravnice SAD, gdje se tokom noći očekuje da se temperatura spusti na minus 25 stepeni Celzijusa, prenosi NBC njuz.

Kako su upozorili meteorolozi, zbog hladnog vjetra u Dakoti, Minesoti i Viskonsinu subjektivni osjećaj će biti kao da je temperatura 10 stepeni niža.

kamera televizija pixabay

Svijet

Rusija označila Dojče vele nepoželjnom organizacijom

Tokom noći, talas hladnog vazduha će se proširiti na sjeveroistok i jugoistok SAD.

Rekordno niske temperature se predviđaju u naredne dvije noći u Indijanapolisu, Čarlstonu, Savani, Baton Ružu, Tupelu i Mirtl Biču.

Povremeno obilne sniježne padavine očekuju se u više gradova, uključujući Sinsinati, Klivlend, Filadelfiju, Vašington i Njujork.

ilu-brcko-policija-150925

Hronika

Brčko: Ranjen muškarac, osumnjičeni uhapšen

Obilan sneg već je pao u dijelovima Ajove, Ilinoisa i Indijane, navodi NBC.

Podijeli:

Tagovi:

Snijeg

Amerika

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Храна коју кардиохирург не препоручује за празнике

Zdravlje

Hrana koju kardiohirurg ne preporučuje za praznike

1 h

0
Почео кључан састанак за прекид ватре: Зеленски са америчким изасланицима

Svijet

Počeo ključan sastanak za prekid vatre: Zelenski sa američkim izaslanicima

1 h

0
Будите опрезни: Нови Андроид вирус закључава телефоне и снима жртве

Nauka i tehnologija

Budite oprezni: Novi Android virus zaključava telefone i snima žrtve

1 h

0
Policija Brčko distrikt

Hronika

Brčko: Ranjen muškarac, osumnjičeni uhapšen

1 h

0

Više iz rubrike

Почео кључан састанак за прекид ватре: Зеленски са америчким изасланицима

Svijet

Počeo ključan sastanak za prekid vatre: Zelenski sa američkim izaslanicima

1 h

0
Више од половине Нијемаца не може слободно да изрази мишљење

Svijet

Više od polovine Nijemaca ne može slobodno da izrazi mišljenje

1 h

0
Русија означила Дојче веле непожељном организацијом

Svijet

Rusija označila Dojče vele nepoželjnom organizacijom

1 h

0
Нови снимци језивог напада у Сиднеју: Нападачи пуцали директно у људе

Svijet

Novi snimci jezivog napada u Sidneju: Napadači pucali direktno u ljude

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

44

Mila Čečavac (5) iz Dervente boluje genetske bolesti - izgradnja centra olakšala bi svakodnevnicu

20

43

Nevolje u raju: Tri robotaksija potpuno blokirala ulicu

20

42

Dvojac optužen za fingiranje saobraćajne nezgode kako bi prevarili osiguranje

20

24

Originalna priča o Stjuartu Malom je mnogo čudnija i jezivija ​​nego što mislite

20

20

Raste broj mrtvih u masakru u Sidneju, oglasio se i Tramp

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner