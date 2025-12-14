Ledena katastrofa: 60 miliona ljudi u opasnosti

Izvor:
Tanjug
14.12.2025
19:26
Talas hladnoće ovog vikenda pogodio je dijelove Sjedinjenih Američkih Država, a upozorenje na veoma niske temperature izdato je za gotovo 60 miliona stanovnika u Mineapolisu, Čikagu, Sent Luisu, Nešvilu, Memfisu, Atlanti, Nju Orleansu, Džeksonvilu.
Najniže temperature pogodiće Srednji Zapad i Severne ravnice SAD, gdje se tokom noći očekuje da se temperatura spusti na minus 25 stepeni Celzijusa, prenosi NBC njuz.
Kako su upozorili meteorolozi, zbog hladnog vjetra u Dakoti, Minesoti i Viskonsinu subjektivni osjećaj će biti kao da je temperatura 10 stepeni niža.
Tokom noći, talas hladnog vazduha će se proširiti na sjeveroistok i jugoistok SAD.
Rekordno niske temperature se predviđaju u naredne dvije noći u Indijanapolisu, Čarlstonu, Savani, Baton Ružu, Tupelu i Mirtl Biču.
Povremeno obilne sniježne padavine očekuju se u više gradova, uključujući Sinsinati, Klivlend, Filadelfiju, Vašington i Njujork.
Obilan sneg već je pao u dijelovima Ajove, Ilinoisa i Indijane, navodi NBC.
