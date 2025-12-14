Logo
Počeo ključan sastanak za prekid vatre: Zelenski sa američkim izaslanicima

Izvor:

Indeks

14.12.2025

19:19

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

U Berlinu je danas popodne započeo sastanak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom. Razgovorima ukrajinske i američke strane prisustvuje i nemački kancelar Fridrih Merc.

"Započeli smo naš sastanak", kratko je objavio Zelenski na društvenoj mreži Telegram, prenosi Indeks.

Ključne bezbjednosne garancije

Uoči sastanka, Zelenski je na platformi X poručio da je najvažnije obezbijediti mehanizme koji će garantovati bezbjednost.

"Ključno je da svi koraci koje dogovorimo sa partnerima moraju funkcionisati kako bi obezbedili garantovanu sigurnost. Samo pouzdane garancije mogu donijeti mir. Računamo na to da će naši partneri nastaviti konstruktivno da rade“, napisao je.

Ukrajinski zvaničnici insistiraju na bezbjednosnim garancijama Zapada kao preduslovu za mogući prekid vatre sa Rusijom, strahujući od mogućnosti ponovnog napada u budućnosti.

Zelenski je ponovo isključio mogućnost ustupanja ukrajinske teritorije Rusiji u zamjenu za mirovni sporazum sa Moskvom. S druge strane, Rusija i dalje insistira na tome da se Ukrajina mora povući iz cijele istočne oblasti Donbas, uključujući i teritorije koje nisu pod ruskom kontrolom, što postavlja kao glavni uslov za bilo kakav dogovor.

