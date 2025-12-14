Ukrajina se odrekla ambicije za članstvo u NATO-u

Ukrajina se odrekla amibicije da se pridruži NATO savezu u zamjenu za zapadne bezbjednosne garancije kao kompromis za okončanje rata sa Rusijom, izjavio je predsjednik Vladimir Zelenski uoči razgovora sa američkim izaslanicima u Berlinu.

Zelenski je rekao da bezbjednosne garancije SAD, Evrope i drugih partnera umjesto članstva u NATO-u predstavljaju kompromis Ukrajine, naglasivši da one treba da budu pravno obavezujuće.

"Od samog početka je želja Ukrajine bila da se pridruži NATO-u, to su stvarne bezbjednosne garancije. Pojedini partneri iz SAD i Evrope nisu podržali ovaj pravac", rekao je danas Zelenski.

Svijet Vitkof i Kušner stigli u Berlin

Ovaj potez označava veliku promjenu za Ukrajinu, koja se borila za pridruživanje NATO-u.